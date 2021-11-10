"Роттердам+": Рада нацбезпеки заслухає НАБУ

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Рада нацбезпеки і оборони заслухає Національне антикорупційне бюро щодо ситуації у справі "Роттердам+".

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час пресбрифінгу за результатами засідання 10 листопада.

Такому рішенню передувала інформація про те, що екснардеп та колишній в.о. Генпрокурора Віктор Чумак відкликав свою апеляцію на рішення про закриття справи "Роттердам+".

Данілов заявив, що РНБО має найближчими днями заслухати звіт відповідного органу з цього питання.

Апеляція стосується рішення слідчої судді ВАКС Катерини Широкої, яка залишила у силі постанову про закриття справи "Роттердам+".

Раніше старший прокурор у справу Денис Демків заявляв, що у разі відмови Апеляційної палати ВАКС у задоволенні апеляцій на ухвалу про закриття справи "Роттердам+" буде остаточним рішенням у справі, оскільки чинним КПК не передбачено оскарження ухвал про закриття справи до Верховного суду.

Демкова призначили старшим групи прокурорів у травні на заміну Віталієві Пономаренку, що тричі закривав "Роттердам+". Вже за два тижні він закрив її вчетверте.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Нагадуємо:

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Економічна правда