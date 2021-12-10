Розкрадання у 115 мільйонів "Київзеленбуду": НАБУ вручило нові підозри

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Національне антикорупційне бюро вручило три нові підозри у справі розкрадання коштів "Київзеленбуду" на суму 115,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У Бюро повідомили, що разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою встановили нові епізоди розкрадання коштів, у зв’язку з чим 10 грудня ще трьом особам були вручені підозри.

Серед нових підозрюваних – колишній в.о. начальника Управління екології і природних ресурсів Київської міської ради. Ще сімом особам, яким були вручені підозри у серпні торік, було оновлено підозри в контексті нових доказів.

"Таким чином, загальна кількість осіб, ймовірно причетних до вчинення корупційного злочину, зросла до 10, а загальна сума завданої шкоди комунальному об’єднанню - до 115,19 млн грн", – повідомили у НАБУ.

Наразі у слідства 10 підозрюваних:

в.о. начальника Управління екології і природних ресурсів Київської міської ради;

колишній позаштатний радник гендиректора "Київзеленбуда";

генеральні директори "Київзеленбуда" у 2016-2018 рр та 2018-2019 рр;

заступник гендиректора з комерційних питань, начальник одного з відділів КО "Київзеленбуд" та працівник одного із відділів КО;

довірена особа позаштатного радника гендиректора "Київзеленбуду";

директор ТОВ;

приватний підприємець.

За даними слідства, у 2016 – 2018 рр. КО "Київзеленбуд" оголосило та провело тендери на закупівлю спецтехніки для утримання зелених насаджень районів столиці. Колишній позаштатний радник гендиректора, якого слідство вважає організатором корупційної схеми, вступив у змову з іншими посадовцями КО та приватним підприємцем.

Таким чином учасники схеми забезпечили перемогу у тендерах трьох наперед визначених компаній, які поставили техніку КО "Київзеленбуд" за завищеними цінами.

НАБУ та САП з’ясували, що частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перерахували на рахунки іноземних компаній, а звідти — на підконтрольну їм компанію, зареєстровану в Італії.

Детективи НАБУ домоглися накладення арешту на корпоративні права італійської компанії та об'єкти нерухомості, які за версією слідства могли збудувати за рахунок виведених коштів. Йдеться про проєкт із будівництва житла у місті Верона (Італія).

Нагадуємо:

20 серпня НАБУ і САП повідомили 7 особам про підозру у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спеціальної техніки для комунального об’єднання "Київзеленбуд".

Економічна правда