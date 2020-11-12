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Ексміністр фінансів і радник Єрмака подав у відставку через локдаун вихідного дня

Четвер, 12 листопада 2020, 18:30
 

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака – Ігор Уманський – звільняється з цієї посади, оскільки не згодний із посиленням карантину в Україні на вихідних.

Джерело: сам Уманський у Facebook

Пряма мова: "Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову.

Щодо причини відставки - все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже.

ВідпочивайТЕ!"

Передісторія: У квітні стало відомо, що колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського призначають спеціальним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Він допомагав Єрмаку розібратися в обсягах корупції в ключових відомствах, які наповнюють державний бюджет.

Українська правда

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карантин

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