Все разделы
Укр / Рус

Экс-министр финансов и советник Ермака Уманский подал в отставку из-за локдауна выходного дня

Четверг, 12 ноября 2020, 18:30
 

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака - Игорь Уманский – увольняется с этой должности, поскольку не согласен с усилением карантина в Украине на выходных.

Источник: сам Уманский в Facebook

Прямая речь: "Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую.

Что касается причин отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично.

ОтдыхайТЕ!"

Предыстория: В апреле стало известно, что бывшего министра финансов Игоря Уманского назначают специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Он помогал Ермаку разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, которые наполняют государственный бюджет.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

карантин

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Эпицентр" заявил, что будет продавать на выходных только жизненно важные товары 12 ноября 2020, 17:45
"Эпицентр" еще не принял окончательного решения относительно работы на выходных 12 ноября 2020, 13:51
Deutsche Bank предлагает обналожить работу из дома 12 ноября 2020, 12:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!