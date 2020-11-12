Экс-министр финансов и советник Ермака Уманский подал в отставку из-за локдауна выходного дня

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака - Игорь Уманский – увольняется с этой должности, поскольку не согласен с усилением карантина в Украине на выходных.

Источник: сам Уманский в Facebook

Прямая речь: "Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую.

Что касается причин отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично.

ОтдыхайТЕ!"