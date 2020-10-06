Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський вивів Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому"

Вівторок, 6 жовтня 2020, 14:17
 

Президент Володимир Зеленський указом від 6 жовтня вивів гендиректора "Укрпошта" Ігоря Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому".

Про це йдеться в його указі №424/2020.

Зазначається, що указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо:

У серпні гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський написав заяву із проханням вивести його зі складу наглядової ради "Укроборонпрому" у зв'язку із службовою необхідністю.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зеленський Укрпошта Укроборонпром

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Валютна іпотека: Зеленський підписав закон про продовження дії мораторію на стягнення боргів 6 жовтня 2020, 14:00
Зеленський: 2021 року Україна увійде в режим paperless 5 жовтня 2020, 14:36
Зеленський підписав указ для залучення білоруських ІТ-фахівців 4 жовтня 2020, 17:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!