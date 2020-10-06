Зеленський вивів Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому"
Вівторок, 6 жовтня 2020, 14:17
Президент Володимир Зеленський указом від 6 жовтня вивів гендиректора "Укрпошта" Ігоря Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому".
Про це йдеться в його указі №424/2020.
Зазначається, що указ набуває чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо:
У серпні гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський написав заяву із проханням вивести його зі складу наглядової ради "Укроборонпрому" у зв'язку із службовою необхідністю.
Економічна правда
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