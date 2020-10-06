Зеленський вивів Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський указом від 6 жовтня вивів гендиректора "Укрпошта" Ігоря Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому".

Про це йдеться в його указі №424/2020.

Зазначається, що указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо:

У серпні гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський написав заяву із проханням вивести його зі складу наглядової ради "Укроборонпрому" у зв'язку із службовою необхідністю.

Економічна правда