Зеленский вывел Смелянского из набсовета "Укроборонпрома"
Вторник, 6 октября 2020, 14:17
Президент Владимир Зеленский указом от 6 октября вывел гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского из наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Об этом говорится в его указе №424/2020.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним:
В августе гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский написал заявление с просьбой вывести его из состава наблюдательного совета "Укроборонпрома" в связи со служебной необходимостью.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua