Зеленский вывел Смелянского из набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский указом от 6 октября вывел гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского из наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Об этом говорится в его указе №424/2020.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним:

В августе гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский написал заявление с просьбой вывести его из состава наблюдательного совета "Укроборонпрома" в связи со служебной необходимостью.

Экономическая правда