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Зеленский вывел Смелянского из набсовета "Укроборонпрома"

Вторник, 6 октября 2020, 14:17
 

Президент Владимир Зеленский указом от 6 октября вывел гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского из наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Об этом говорится в его указе №424/2020.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним:

В августе гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский написал заявление с просьбой вывести его из состава наблюдательного совета "Укроборонпрома" в связи со служебной необходимостью.

Экономическая правда

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Зеленский Укрпочта Укроборонпром

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