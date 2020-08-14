Смілянський попросив Зеленського вивести його із наглядової ради "Укроборонпрому"

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський написав заяву із проханням вивести його зі складу наглядової ради "Укроборонпрому" у зв'язку із службовою необхідністю.

Про це він написав у Facebook.

"Трохи менше року тому, я був призначений президентом в наглядовою раду ДК Укроборонпром. Члени НР не отримують зарплату, але отримали можливість допомогти цій стратегічної компанії вийти з тогостану, в якому вона опинилася. Попереду ще величезний і довгий шлях вперед і в поточному форматі компанія точно не може ефективно розвиватись, але я дуже сподіваюся, що цей шлях буде пройдений.

Мій же шлях в НР добігає кінця", - зазначив Смілянський.

Він пояснив своє рішення тим, що Укрпошта найближчим часом підпише багатомільйонну (в євро) інвестиційну угоду з провідними міжнародними фінансовими інститутами.

"За їхніми правилами - вони не можуть це робити з особами, залученими в оборонну галузь. Тому сьогодні я попросив президента України вивести мене зі складу наглядової ради", - додав Смілянський.

Економічна правда