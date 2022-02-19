Зеленський закликав Захід створити Фонд стійкості для України

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Президент Володимир Зеленський закликав західні країни створити для України фонд стійкості та відновлення на тлі російської агресії, а також розробити проти РФ превентивні санкції.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Що ще ми можемо зробити зараз? Продовжити дієво підтримувати Україну та її обороноздатність. Надання чіткої європейської перспективи, наявних для країн-кандидатів інструментів підтримки, чітких осяжних часових рамок вступу в Альянс", – заявив Зеленський.

Президент закликав західні країни підтримати трансформації в Україні та створити Фонд стійкості та відновлення. А також – програму ленд-лізу, постачання новітнього озброєння, техніки та обладнання для української армії. Така програма передбачає постачання на частково безоплатній основі зброї та стратегічних ресурсів.

Зеленський також заявив про необхідність розробки ефективного пакету превентивних санкцій для стримування агресії, гарантування енергетичної безпеки України та забезпечення її інтеграції в європейський енергоринок, "коли Північний потік - 2 використовується як зброя".

"Всі ці питання потребують відповіді, а поки замість них тиша, тиші не буде на сході нашої держави, тобто у Європі – тобто у цілому світі", – резюмував Зеленський.

Нагадуємо:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна веде переговори про запровадження превентивних санкцій проти Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає, що називання Заходом можливих дат нападу РФ не є реальною допомогою Україні.