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Онлайн-бізнес: Попри пандемію 74% підприємців будують плани - опитування

Понеділок, 26 жовтня 2020, 18:15
 

4% підприємців на OLX відкрили магазин під час карантину, при цьому в онлайн-продажі найчастіше йдуть, щоб отримувати додатковий дохід і працювати з будь-якої точки, попри пандемію 74% опитаних підприємців будують плани.

Про це свідчать результати опитування, яке провело OLX cеред понад тисячі власників онлайн-бізнесів на ресурсі.

"За результатами дослідження склали портрет середньостатистичного онлайн-підприємця. Це чоловік 25-44 років, який проживає в одному з міст Київської області. Загалом йому вистачає грошей, але для комфортного життя цього замало - тому понад 5 років тому він вирішив продавати товари/послуги в інтернеті", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у половині випадків (51%) онлайн-продавці - засновники бізнесу, що працюють самостійно. У 22% є партнер/и, у 21% - штат до 10 осіб, а у 6% - від 10 співробітників.

"Якщо порівнювати чоловіків і жінок, то серед перших більше тих, хто управляє магазином самостійно (52% vs 49%), та тих, у кого маленький штат (24% vs 16%). Жінки-підприємиці частіше працюють з партнером/ами (28% vs 20%) та з 10+ співробітниками (6% vs 4%)", - додали в OLX.

Зазначається, що третина респондентів в онлайн-продажах довше 5 років. 15% - менше ніж рік, причому 4% з них відкрили магазин саме під час карантину. Трійка сфер, в яких найчастіше ведуть свою справу на OLX, - Бізнес і послуги (25%), Нерухомість (24%), Дім і сад (19%).

"Основною причиною найчастіше називають бажання заробляти більше грошей (37%). На другому місці (19%) - можливість працювати з будь-якої точки.

Водночас для жінок гнучкість важливіша - 22% vs 17%. Також 11% жінок відзначили, що їхній основний мотив - це життєві обставини, що не дозволяють знайти роботу на повний робочий день. Серед чоловіків схожа ситуація лише у 5%", - йдеться у прес-релізі.

"Попри пандемію 74% опитаних підприємців будують плани. Так, 45% респондентів у найближчі пів року хочуть нарощувати темпи та значно збільшувати обсяги продажів. 11% також продаватимуть більше товарів, однак їхні плани менш грандіозні. Отримати бажане збираються переважно новими товарами/послугами (61%) та додатковим вкладенням у рекламу (50%).

Майже 4% бачать перспективу в тому, аби змінити чи додати напрямок, — хочуть спробувати щось нове (50%) й адаптуються під потреби покупців (50%)", - зазначили в OLX.

Економічна правда

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торгівля карантин бізнес

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