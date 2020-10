Онлайн-бизнес: Несмотря на пандемию, 74% предпринимателей строят планы - опрос

4% предпринимателей на OLX открыли магазин во время карантина, при этом в онлайн-продажи чаще всего идут, чтобы получать дополнительный доход и работать с любой точки, несмотря на пандемию 74% опрошенных предпринимателей строят планы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел OLX Cеред более тысячи владельцев онлайн-бизнесов на ресурсе.

"По результатам исследования составили портрет среднестатистического онлайн-предпринимателя. Это мужчина 25-44 лет, который проживает в одном из городов Киевской области. В общем ему хватает денег, но для комфортной жизни этого мало - поэтому более 5 лет назад он решил продавать товары/услуги в интернет ", - говорится в сообщении.

При этом в половине случаев (51%) онлайн-продавцы - основатели бизнеса, работающие самостоятельно. В 22% есть партнер/ы, в 21% - штат до 10 человек, а у 6% - от 10 сотрудников.

"Если сравнивать мужчин и женщин, то среди первых больше тех, кто управляет магазином самостоятельно (52% vs 49%), и тех, у кого маленький штат (24% vs 16%). Женщины-предпринимательницы чаще работают с партнером/ами (28% vs 20%) и с 10+ сотрудниками (6% vs 4%)", - добавили в OLX.

Отмечается, что треть респондентов в онлайн-продажах более 5 лет. 15% - менее года, причем 4% из них открыли магазин именно во время карантина. Тройка сфер, в которых чаще всего ведут свое дело на OLX - Бизнес и услуги (25%), Недвижимость (24%), Дом и сад (19%).

"Основной причиной чаще всего называют желание зарабатывать больше денег (37%). На втором месте (19%) - возможность работать с любой точки.

В то же время для женщин гибкость важнее - 22% vs 17%. Также 11% женщин отметили, что их основной мотив - это жизненные обстоятельства, не позволяющие найти работу на полный рабочий день. Среди мужчин похожая ситуация только в 5%", - говорится в пресс-релизе.

"Несмотря на пандемию 74% опрошенных предпринимателей строят планы. Так, 45% респондентов в ближайшие полгода хотят наращивать темпы и значительно увеличивать объемы продаж. 11% также буду продавать больше товаров, однако их планы менее грандиозны. Получить желаемое собираются преимущественно новыми товарами/услугами ( 61%) и дополнительным вложениям в рекламу (50%).

Почти 4% видят перспективу в том, чтобы изменить или добавить направление, - хотят попробовать что-то новое (50%) и адаптируются под потребности покупателей (50%) ", - отметили в OLX.

Экономическая правда