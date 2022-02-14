Блокада не завада: рух суден у Чорному морі проходить новим маршрутом

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Перше вантажне судно пройшло новим маршрутом у Чорному морі, незважаючи на російську блокаду.

Про це написав співвласник та СЕО порту TIS, партнер інвестиційної компанії SD Capital Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook.

"Хрін вам, а не блокаду українських портів. Прямо зараз із зернового терміналу Neptune в порту "Південний" обхідним маршрутом пройшов балкер MV Melia … з осадкою 12,85 м. Це перше судно класу Panamax, яке успішно пройшло додатковим коридором", – написав він.

Ставніцер підтвердив, що Міністерство інфраструктури знайшло нові глибоководні шляхи.

"Найближчим часом Держгідрографія випустить офіційне повідомлення про те, що підтвердили глибини 15+ і порти можуть працювати в штатному режимі", – повідомив співвласник TIS.

Бізнесмен додав, що зараз доводиться переконувати міжнародних партнерів, що "ситуація зсередини набагато краща, ніж може здатися із заголовків [новин]".

Нагадуємо:

Спеціальні судна Держгідрографії обстежили понад 50% морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.

Наразі глибини підтверджено в межах 15-22 метри, тож залишаються чинними рекомендації суднам щодо безпечного заходу до портів.

Детальніше про те, як навчання РФ впливають на торгівлю України морем в статті: Чорне море по коліна: як військові навчання Путіна заганяють на мілину торгівлю України морем

Економічна правда