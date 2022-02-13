Чорне море по коліна: як військові навчання Путіна заганяють на мілину торгівлю України морем

Через військові навчання РФ українські порти ризикують залишитися без запланованого товарообігу. Яким буде єдиний безпечний маршрут для торгових суден, яких збитків Україна вже зазнає, та що каже про це міжнародне право.

Майже півтори сотні військових суден, тисяча одиниць військової техніки та десять тисяч військовослужбовців. Саме так просто зараз виглядає Чорне та Азовське море, де 13 лютого о 23.00 розпочалися військові навчання Російської Федерації.

Для комерційного проходу суден Чорним морем до українських портів, щонайменше на тиждень, російські військові залишили лише вузький відрізок акваторії в обхід рекомендованих шляхів.

Артилерійські та ракетні навчання РФ технічно не закривають доступ до портів України, але обходити їх у найближчі дні, принаймні до 20 лютого, доведеться за непростим маршрутом, де є ризик сісти на мілину. На це, схоже, підуть не всі власники суден.

Напередодні економісти і експерти оцінювали втрати для України від повної блокади портів у десятки та навіть сотні мільйонів доларів. Проте деякі з цих прогнозів передбачали повну блокаду порітв. Наразі про це не йдеться, але через існуючі на момент початку навчань обмеження портова галузь також може зазнати чималих втрат.

Морські шляхи надзвичайно важливі для української економіки. На море припадає понад половина всіх експортованих товарів.

Якими є остаточні координати зон військових навчань РФ в Чорному та Азовському морях, що являє собою безпечний маршрут в українські порти для суден, не для всіх суден, якщо точніше, яких втрат може зазнати Україна та чи чому міжнародне право в цій ситуації безсиле?

Безпрецедентні військові навчання у морі

Останні декілька років РФ ускладнює життя суднам, що прямують до або з України. Наприклад, у 2018 році країна-агресор взялася активно перевіряти судна, які проходили Керченською протокою в напрямку Азовського моря.

Через перевірки вантажі затримувались на декілька днів, що завдало компаніям значних збитків і робило маршрути значно менш привабливими для міжнародних компаній.

Того ж року російський прикордонний корабель, попри завчасне інформування Україною про наміри пройти протокою в порт Бердянська, протаранив український буксир. Три українських судна затримали, а моряків – захопили російській спецслужби.

Цього разу РФ взялася перекривати сполучення відразу двома морями, і з грудня 2021 року почала нарощувати свою військову присутність. Спершу – в Азовському морі, а згодом і в Чорному.

В грудні російський військовий флот під приводом навчань перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря. В Україні такі дії відразу назвали відкритою провокацією.

На початку лютого Росія розпочала навчання у Чорному морі. Для цього залучили підводні човни, понад 140 бойових кораблів та близько 10 тисяч військовослужбовців. Саме під приводом їхнього проведення агресор і перекриває велику частину акваторії.

Менш ніж за тиждень до початку масштабних навчань, авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до та з міст найбільш наближених до кордону з РФ та зони навчань.

А в день початку навчань"Украерорух" порадив перевізникам оминати авіапростір над Чорним морем через "потенційну небезпеку".

"Проти волі України"

Інформація про те, що Україну очікує морська блокада, вперше з’явилася 9 лютого. Тоді головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко повідомив, що Росія планує обмежити на час навчань значні ділянки Азовського та Чорного морів.

До цього моменту Росія не блокувала такі великі ділянки з важливими морськими шляхами до українських портів.

Тоді РФ надіслала прибережне попередження, якими повідомила про обмеження руху суден з 23:00 13 лютого до 00:00 20 лютого. У Чорному морі на цей час перекриваються рекомендовані шляхи, якими судна прямують до українських портів.

Загалом мова про повну блокаду не йшла, для проходу суден залишився вузький відрізок, між берегом та заблокованою зоною. Натомість, Азовське море росіяни забажали перекрити повністю, закривши прохід в українські порти через Керченську протоку.

Незабаром Сполучені Штати назвали дії Росії "економічною війною" та обмеженням морського суверенітету. Міністерство закордонних справ України також висловило протест. У відомстві заявили, що РФ охопила "безпрецедентну площу" для навчань і назвали такі дії частиною гібридної війни.

Того ж дня Росія змінила свої плани з блокування Керченської протоки – обмеження в Азовському морі були скасовані.

За останні три дні РФ змінювала свої плани ще двічі.

Наразі ситуація виглядає так: у Чорному морі з’явилося п’ять нових перекритих для проходу суден ділянок. А одна з ділянок Чорного моря перекривається на цілий місяць – з 11 лютого до 11 березня.

Зазвичай, усі прибережні попередження, в яких зазначаються відповідні координати, українська Держгідрографія просто ретранслює. Проте цього разу у відомстві додали до повідомлення, як зазначає Клименко, безпрецедентне висловлювання:

"У зв'язку з бойовими навчаннями Російської Федерації у виключній морській економічній зоні України проти її волі при плаванні у зоні, обмеженій (координатами), судноводам дотримуватися особливої обережності".

Економічні ризики

Торговельні судна зазвичай рухаються рекомендованими маршрутами. Вони є безпечними та оптимальним за глибиною. Через російські навчання кораблі не зможуть рухатись цими шляхами з 13 до кінця дня 19 лютого.

Фактично судна будуть змушені ходити ближче до берега через "Дністровську банку" (піщана мілина, яка знаходиться на відстані 11-18 км від берега, в районі впадання води з Дністровського лиману), де глибина моря становить 7-10 метрів. І це проблема, адже майже всі балкери, якими перевозять насипні вантажі, мають осадку на глибину понад 10 метрів.

Саме ці судна є основою нашого експорту й перевозять зерно, руду, металобрухт тощо. На такій мілині вони не зможуть проходити. Це стосується й вугілля – другої найбільшої статті морського імпорту України.

"Балкери, що везуть руду, зерно, вугілля беруть до 150-300 тисяч тонн вантажу. В них осадка до 18 метрів. Є теоретичний варіант перейти на менші судна, однак тоді для перевезення однієї партії вантажу знадобиться не одне, а три-чотири судна, що призведе до збитків.

Завантажити судно частково також неможливо, адже насипний вантаж в трюмі буде переміщуватись під час хвилювання моря й корабель може перевернутись", – пояснив головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

За його даними, станом на 13 лютого в порту Південний перебуває 10 великих суден, і лише 2-3 з них теоретично можуть подолати відрізки з малою глибиною.

Шлях в обхід "Дністровської банки" є, однак ширина ділянки між кордоном навчань та мілиною становитиме лише кілометр. Обмеженість простору призведе до черг, простою суден та сприятиме створенню небезпечних ситуацій.

Тож експортери через зрив роботи морських шляхів відчуватимуть наслідки навіть після завершення російських навчань.

"Простій суден може порушити налагоджену логістику в портах та у пунктах призначення українського зерна. Це призведе до зупинки прийому на терміналах. Якщо такий сценарій реалізується, наслідки будуть відчутні кілька тижнів", – попередили в консалтинговій компанії Barva Invest.

Представники бізнесу не надто довіряють альтернативним маршрутам. Кілометровий коридор поряд із зоною військових навчань власники суден можуть вважати небезпечним та взагалі відмовитись від рейсів.

"Зараз зрозуміло, що треба йти або з північного заходу "Дністровської банки", або обходити з південного сходу. Іти з півночі боязно, бо не зрозуміло, наскільки актуальними є показники глибини на лоціях.

Йти впритул до військових навчань з півдня – невідомо наскільки безпечно. Хтось з офіційних органів має взяти на себе відповідальність та надати рекомендації", – сказав представник Neptune Lines Андрій Соколов.

За інформацією ЕП, станом на 17:00 13 лютого Адміністрація морських портів та Державна служба морського та річкового транспорту не надали рекомендацій для проходження спірних ділянок.

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, на ділянці між "Дністровською банкою" та межею зони російських навчань проміри глибин робились востаннє у 2016-2017 роках.

Тоді встановили що глибини на цій ділянці складають від 15 м до 22 м, чого достатньо для проходу більшості суден. Щоб переконатись в актуальності замірів, до 14 лютого включно Держгідрографія здійснить додаткові дослідження глибин та розробить новий рекомендований шлях.

Поки відповідні роботи тривають, Міністерство інфраструктури рекомендує користуватись даними наявних навігаційних карт й дотримуватись ізобати у 20 метрів, яка там вказана.

Через невизначеність та небезпеку деякі рейси можуть бути скасовані, а ставки на фрахт зрости.

Засновник аудиторської компанії The Charterers Олег Солодухов вважає, що через геополітичну напругу українські експортери вже втрачають по 2-3 дол на кожній тонні морської логістики, адже з ризиками зростають тарифи на перевезення. Отже, загальні збитки вже становлять до 3 млн дол на день.

Солодухов прогнозує, що з блокадою премія за ризики може збільшитись і до 5-7 дол за тонну.

"Росіяни оголосили про навчання біля Керченської протоки, а потім за кілька днів їх скасували. За цей час деякі іноземні судновласники встигли скасувати свої рейси та тримаються від заходження в Азовське море навіть після оголошення про скасування навчань.

У випадку з Чорним морем основні збитки визначатимуться обсягом товарів, який не буде імпортованим або експортованим за цей час. Мова однозначно йде про сотні мільйонів доларів", – сказав у коментарі ЕП Юрій Васьков.

Водночас, за день до виходу публікації співрозмовник ЕП в Адміністрації морських портів (АМПУ) запевняв, що поки що все йде за графіком і про відмову

Чи заплатить Росія

Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, блокада портів та берегів збройними силами іншої держави вважається актом агресії.

Проте навряд чи Україна зможе апелювати до резолюції, якщо вирішить поскаржитись на Росію в міжнародні інстанції.Актом агресії вважається повне перекриття доступу до портів. Наприклад, блокадою вважається блокування українського флоту в Донузлаві, коли війська РФ захоплювали Крим.

У міжнародному праві немає поняття часткової блокади. Оскільки Росія формально залишила невелику ділянку для проходження суден, то юридично сперечатися з її діями буде важко.

"Росія заблокувала ділянки Чорного моря під приводом військових навчань. Відповідно до Конвенції ООН з морського права, країна має право перекривати прохід для комерційних суден під час навчань з використанням зброї.

Росіяни попередили відповідну агенцію – Іспанський інститут гідрографії, який відповідає за Чорне море – тому на всіх майданчиках будуть говорити, що перекрили акваторію задля загальної безпеки", – вважає директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.

За її словами, Україна та навіть судновласники теоретично можуть подавати позови в міжнародні арбітражі для компенсації недоотриманих прибутків. Але залишивши можливість проходу суден, Росія, мовляв, підстрахувалась, і тепер має певну аргументацію своїх дій.

Виходить, що навіть якщо РФ захоче заблокувати всю акваторію Чорного моря під навчання, залишивши вузький та незручний канал для проходу, це не буде суперечити міжнародному праву. Навіть якщо це суперечить здоровому глузду.

В Міністерстві закордонних справ таку поведінку Росії назвали зневагою до норм і принципів міжнародного права. Дипломати зараз працюють над тим, щоб дати цьому належну оцінку та відповідь.