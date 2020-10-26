Рахункова палата завершила перший аудит Верховної Ради: що він показав 

Перший з моменту незалежності аудит Верховної Ради охоплював період з 2013 по 2019 роки: за цей час було використано 7,7 мільярдів з держбюджету та майже 114 мільйонів з місцевих.

Про це повідомляє прес-служба Рахункової палати.

Основною статтею витрат за 7 років стало здійснення законотворчої діяльності парламенту - на неї виділили 51% коштів. На обслуговування та забезпечення Верховної Ради пішло 44%, ще 5% відрахували на розвиток електронного урядування, висвітлення у ЗМІ та підтримку санаторно-курортного комплексу.

"Водночас, Апарат Верховної Ради України не в повній мірі забезпечив продуктивне, результативне та економне використання бюджетних коштів, а також прийняття законних та своєчасних управлінських рішень під час управління коштами бюджету та державним майном", - зазначають у Рахунковій палаті.

Наприклад, з охопленого періоду, у 2014 та 2019 роках кошториси ВРУ були затверджені з порушенням термінів, а у 2014-2017 не затверджувалися взагалі. Звіти про виконання кошторисів парламент не розглядав.

Також парламент за 7 років не використав понад 475 мільйонів з бюджету. Причина - вчасно не перерозподілили кошти.

Нерухомого майна у Ради нарахували загальною вартістю на 2,4 мільярди, рухомого - на 19,8 мільйонів. Згідно з аудитом, 5,7% земельних ділянок не мають належних документів на право постійного користування ділянками.

Як результат, Рахункова палата надала рекомендації Верховній Раді. Зокрема, затвердити Положення про Апарат Верховної Ради України, вдосконалити низку законодавства щодо управління держмайном, оплати праці та механізму здійснення виплат народним депутатам на оренду житла.

Усього аудит проводили 5 членів Рахункової палати.

Економічна правда