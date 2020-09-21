1,59 млрд гривень податків сплатив МХП у першому півріччі 2020 року

Підприємства Групи одного з найбільших агроіндустріальних холдингів України МХП протягом першого півріччя 2020 року сплатили до бюджетів всіх рівнів 1,59 млрд грн. податків.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Так, податок на доходи фізичних осіб склав 663,1 млн грн., єдиний соціальний внесок - 539,6 млн грн., ПДВ на митниці - 212,7 млн грн..

55,8 млн грн. військового збору було сплачено до державного бюджету, 54,9 млн грн. склав податок на землю.

Засновник та СЕО МХП Юрій Косюк вкотре зазначив, що МХП - чесний бізнес, який показує реальні прибутки і сплачує податки у повному обсязі:

"На прикладі МХП ми хочемо показати, що чесний і сильний бізнес в Україні цілком можливий. Ми працюємо абсолютно чесно і прозоро як з нашими партнерами, так і з державою".

Юрій Косюк також наголосив, що сильний національний бізнес є основою розвиненої національної економіки.

"Коли в Україні буде 100 таких компаній, як МХП, Україна вже буде європейською країною", - додав він.