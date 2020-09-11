У 2020 році побільшало випадків шахрайства з банківськими картками - НБУ

За перші пів року 2020-го зафіксовано 47,5 тисяч випадків шахрайства із платіжними картками на загальну суму 86,4 мільйона (за аналогічний періодом 2019-го року було 34,7 тисяч таких випадків на 72,6 мільйона).

Про це повідомляє начальник управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікацій НБУ Леся Войтицька

"У загальному обсязі усіх операцій з платіжними картками це зовсім невелика частка. Так, питома вага збитків від незаконних дій та сумнівних операцій із використанням платіжних карток в загальному обсязі всіх операцій з платіжними картками становила лише 0,0048% (у першій половині 2019 році – 0,0043%", - повідомляє Войтицька.

Середній розмір втрат на одну шахрайську операцію зменшився – з 2100 гривень у першій половині 2019 році до 1819 гривень у відповідному періоді 2020 року.

Також варто відзначити зменшення кількості банків, що зазнали таких збитків. У першому півріччі цього року про збитки звітували 27 банків-учасників карткових платіжних систем (40% від загальної кількості банків), а у першому півріччі 2019 року – 30 банків-учасників (44% від загальної кількості банків