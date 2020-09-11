В 2020 году увеличилось количество случаев мошенничества с банковскими карточками - НБУ

За первые полгода 2020-го зафиксировано 47,5 тысяч случаев мошенничества с платежными картами на общую сумму 86,4 миллиона (за аналогичный периодом 2019-го года было 34,7 тысяч таких случаев на 72,6 миллиона).

Об этом сообщает начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности Департамента коммуникаций НБУ Леся Войтицкая.

"В общем объеме всех операций с платежными карточками это совсем небольшая доля. Так, удельный вес убытков от незаконных действий и сомнительных операций с использованием платежных карт в общем объеме всех операций с платежными карточками составляла лишь 0,0048% (в первой половине 2019 году - 0,0043%)", - сообщает Войтицкая.

Средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился - с 2100 гривен в первой половине 2019 году до 1819 гривен в соответствующем периоде 2020 года.

Также стоит отметить уменьшение количества банков, подвергшихся таких убытков.

В первом полугодии этого года об убытках отчитались 27 банков-участников карточных платежных систем (40% от общего количества банков), а в первом полугодии 2019 - 30 банков-участников (44% от общего количества банков).