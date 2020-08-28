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Африканська країна закрила кордони для українців

П'ятниця, 28 серпня 2020, 16:20
 

Туніс вніс Україну до списку країн "червоної" зони через ріст кількості хворих на коронавірус COVID-19, тож українські туристи вже не можуть відвідувати цю країну.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в "червону зону" епіднебезпеки.

Тож, українці вже не можуть відвідувати цю країну".

Що було раніше: Зранку 28 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що станом на п’ятницю українці можуть відвідати 45 країн. Детальніше з переліком країн можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС. 

Українська правда

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Африка авіа коронавірус карантин

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