Податкова почала тестувати безкоштовні "касові апарати у смартфоні"

Мінфін оголосив про те, що з 15 липня тестова версія безкоштовного фіскального додатку програмного реєстратору розрахункових операцій (ПРРО) доступна для малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Безкоштовний фіскальний додаток розміщено на сайті ДПС. Реєстрація ПРРО здійснюється шляхом подання заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій (форма J/F 1316602), що розміщена за посиланням.

Представники бізнесу можуть ознайомитись з функціоналом додатку в Електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати пропозиції щодо його вдосконалення. Тестування безкоштовного програмного рішення ПРРО триватиме до 31.07.2020", - йдеться у повідомленні.

"Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності. Програмне забезпечення "РРО в смартфоні" стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

З 1 серпня 2020 року фіскальний додаток для програмного РРО буде доступний для повноцінного використання для всіх бажаючих на безоплатний основі.

Використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим з 1 січня 2021 року.

Безкоштовне програмне рішення для РРО (реєстратор розрахункових операцій) тестується, софт, який презентувало минуле керівництво Податкової, - "дуже сира версія", раніше заявив голова Податкової Олексій Любченко.

Економічна правда