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Налоговая начала тестировать бесплатные "кассовые аппараты в смартфоне"

Четверг, 16 июля 2020, 11:55
 

Минфин объявил о том, что с 15 июля тестовая версия бесплатного фискального приложения программного регистратора расчетных операций (прро) доступна для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Бесплатный фискальный приложение размещено на сайте ГНС. Регистрация прро осуществляется путем подачи заявления о регистрации программного регистратора расчетных операций (форма J/F 1316602), расположенной по ссылке.

Представители бизнеса могут ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить предложения по его совершенствованию. Тестирование бесплатного программного решения прро продлится до 31.07.2020 ", - говорится в сообщении.

"Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и создание равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение "РРО в смартфоне" станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков", - добавили в ведомстве.

Напомним:

С 1 августа 2020 года фискальное приложение для программного РРО будет доступно для полноценного использования для всех желающих на бесплатный основе.

Использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным с 1 января 2021 года.

Бесплатное программное решение для РРО (регистратор расчетных операций) тестируется, софт, который представило прошлое руководство Налоговой, - "очень сырая версия", ранее заявил глава Налоговой Алексей Любченко.

Экономическая правда

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Налоговая

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