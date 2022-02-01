5 місяців податкової амністії: скільки задекларували українці

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Із початку кампанії добровільного декларування активів фізосіб українці вже задекларували активи вартістю 1,3 млрд грн.

Про це повідомили у Податковій.

При цьому, сума задекларованого до сплати збору склала 79,1 млн гривень.

У Податковій нагадали, що 1 березня 2022 року завершується період одноразового (спеціального) декларування іноземних активів за пільговою ставкою 7%. У подальшому до завершення кампанії іноземні активи можна задекларувати за ставкою 9%.

"Одноразове добровільне декларування доходів є правом, а не обовʼязком громадянина. Виключно за власним бажанням особа може задекларувати свої активи, які раніше не були оподатковані", - додали у відомстві.

Декларація подається до ДПС безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

До подання одноразової декларації платник має розмістити кошти в національній або іноземній валютах на спеціальному рахунку, що може бути відкритий в банках України.

Більше про податкову амністію читайте у статті Ярослава Вінокурова: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Нагадуємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

На 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

На 10 січня 2022 року у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1 191 млн грн, з яких бюджет отримав 72,2 млн грн.

Економічна правда