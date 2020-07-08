Софт для "касових апаратів в смартфоні" від Верланова виявився сирим – голова Податкової

Безкоштовне програмне рішення для РРО (реєстратор розрахункових операцій) тестується, софт, який презентувало минуле керівництво Податкової, - "дуже сира версія".

Про це в інтерв'ю liga.net заявив голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

За його словами, Податкова робить все для того, щоб програмні РРО запрацювали з 1 серпня, як планувалось, але ситуація складна.

"Безкоштовне програмне рішення на 1 серпня тестується. З технічної точки зору на момент мого приходу все було дуже погано.

Я побачив, що сервера для прийому інформації немає, нормального програмного забезпечення - теж. Той софт, який презентувало минуле керівництво - це дуже сира версія. З ринку ми отримали масу нарікань щодо фіскального чеку", - підкреслив він.

На питання, чи встигнуть запустити РРО до 1 серпня, Любченко відповів:

"Прагнемо. Заново працюємо над програмним забезпеченням, група працює майже цілодобово".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою завершують підготовку до запуску безкоштовного фіскального додатку для програмного РРО (реєстратор розрахункових операцій), найближчим часом додаток розпочне роботу у тестовому режимі.