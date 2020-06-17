Запуск Держінспекції містобудування запланований на кінець червня - початок липня

Запуск Державної інспекції містобудування (ДІМ) запланований на кінець червня - початок липня 2020 року, міністерство фінансів вже погодило кошторис відомства на 2020 рік і штатний розпис.

Про це повідомив голова ДІМ Юрій Васильченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністерство фінансів погодило кошторис ДІМ на 2020 рік і план асигнувань ... Тільки що дізнався, що Мінфін погодив штатний розклад ДІМ. Можу сказати, що повноцінний запуск ДІМ планується на кінець червня - початок липня поточного року", - написав Васильченко в Facebook в середу.

За його словами, після затвердження штатного розкладу будуть вирішуватися кадрові питання і розроблятися посадові інструкції.

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13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

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