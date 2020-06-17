Запуск Держінспекції містобудування запланований на кінець червня - початок липня
Запуск Державної інспекції містобудування (ДІМ) запланований на кінець червня - початок липня 2020 року, міністерство фінансів вже погодило кошторис відомства на 2020 рік і штатний розпис.
Про це повідомив голова ДІМ Юрій Васильченко, передає Інтерфакс-Україна.
"Міністерство фінансів погодило кошторис ДІМ на 2020 рік і план асигнувань ... Тільки що дізнався, що Мінфін погодив штатний розклад ДІМ. Можу сказати, що повноцінний запуск ДІМ планується на кінець червня - початок липня поточного року", - написав Васильченко в Facebook в середу.
За його словами, після затвердження штатного розкладу будуть вирішуватися кадрові питання і розроблятися посадові інструкції.
Нагадуємо:
13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.
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