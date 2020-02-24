Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

Чим загрожують радикальні реформи в будівництві? Що буде замість ДАБІ? Як влада вирішить проблему довгобудів? Чому скасований переїзд офісу президента? На ці та інші питання відповів народний депутат Іван Юнаков — людина, якій Зеленський довірив реформування будівельного бізнесу. (рос)

Одна из самых распространенных и, наверное, самых обоснованных претензий к команде шестого президента Украины — это претензия к неопытности.

Герой интервью народный депутат из фракции "Слуга народа" Иван Юнаков как раз из этой серии. До парламентской карьеры он работал в собственном архитектурном бюро и даже близко не касался сферы государственного управления.

Сейчас все по-другому: Юнаков стал человеком, которому, по его же признанию, Владимир Зеленский доверил реформирование одной из самых коррупционных сфер украинской экономики — строительного бизнеса.

Первая мысль, возникающая на этот счет, — реформе гарантирован провал. Причина — новичку не по силам побороть формировавшуюся годами продажную систему инспектирования и разрешений в строительстве.

Во время интервью это впечатление отчасти подтвердилось: Юнаков часто отвечал на сложные вопросы с отталкивающей простотой. Однако в ходе разговора выяснилось намного более интересное: закулисная стратегия Зеленского.

Ее суть в том, что гарант Конституции поручает заниматься одной и той же проблематикой разным членам своей команды. Режим "сталкивания лбами" дает президенту исчерпывающую информацию и позволяет минимизировать ошибки.

В случае со строительной сферой эта стратегия вылилась в решение ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию — структуру, которая, по данным Юнакова, приносила ее кураторам до 10 млрд грн теневых доходов в год.

Что будет вместо ГАСИ? Чем чреваты радикальные реформы в отрасли? Как власть решит проблему долгостроев? Почему отменен переезд офиса президента?

— Как архитектор Иван Юнаков стал народным депутатом?

— Я долгое время занимался архитектурой и проектным бизнесом в целом. Помните, было время, когда Владимир Зеленский только стал президентом и говорил, что собирается перенести Администрацию президента в новое здание?

Я узнал на рынке, что на этот счет уже ведется концептуальная работа, и начал искать, кто ее ведет, чтобы предложить свои услуги в организации логики внутренней планировочной системы. Мне нравятся сложные и амбициозные задачи.

Моей работой была подготовка технического задания на дальнейшее проектирование. Это был анализ и реструктуризация всех отделов Офиса президента, правильное их перемещение в новое пространство.

фото из facebook ивана Юнакова

— Работа над проектом переезда ОП проходила до парламентских выборов?

— Да, конечно. Я работал в составе людей, которые занимались эти переездом. Туда входили представители разных отраслей. Когда работа была сделана, я пришел представлять эту работу. Я так полагаю, что меня заметили и потом предложили поучаствовать в политической работе.

— Кто был заказчиком этих работ и кто их оплачивал?

— Как такового заказчика не было, соответственно, финансирования тоже. Вся работа проделывалась на волонтерских началах.

Украинский дом — это памятник архитектуры, работать с ним может только человек, который имеет авторские права на это здание. На тот момент авторскими правами владели "Киевпроект" и супруга одного из авторов Украинского дома. А вообще было огромное количество людей, которые участвовали в этом проекте.

— В том числе Андрей Ваврыш (CEO девелоперской компании Saga Development. — ЭП)?

— Андрей Ваврыш был менеджером, координатором. Главными по идее переезда Офиса президента в это здание были "Агенти змін" — ребята, которые занимаются урбанистикой и реструктуризацией общегородских пространств. Как раз с ними я связался перед тем, как присоединиться к проекту.

— Ваврыш был организатором проекта переезда как друг Андрея Богдана, главы Офиса президента?

— Вполне может быть, но я затрудняюсь ответить. В такие вопросы меня не посвящали.

— Кто его пригласил на презентацию переезда к президенту?

— Там были практически все представители рабочей группы, в том числе ребята, которые представляли Национальный художественный музей.

— Однако единственным большим строительным бизнесменом там был один Ваврыш. Почему именно он?

— Честно, я не знаю, кто его попросил, потому что я находился в составе группы. Приглашал не я, приглашали меня. Ваврыш — человек, который разбирается в экономических процессах города и в строительной отрасли.

— Чем вы занимаетесь в парламенте?

— Тем, что я умею делать: все, что касается строительства и проектной работы. Также веду некоторые социальные проекты.

Я глава подкомитета по энергосбережению в строительстве, технического регулирования в строительстве и производства строительных материалов. Мой подкомитет занимается проблемами энергоэффективности и имплементации европейских законодательных норм, которые относятся к строительству.

— Давайте объясним читателю, как устроена бюрократическая вертикаль строительного рынка. Есть один основной комитет, возглавляемый Андреем Клочко. При этом комитете есть пять подкомитетов. Как это все работает?

— Вопрос не в комитете и подкомитетах. Надо идти сверху. Взял на себя ответственность во всей этой отрасли Сергей Трофимов (первый заместитель главы Офиса президента. — ЭП). Он отвечает за территориальное развитие, строительную отрасль и все, что касается Министерства развития общин и территорий. Потом идет министерство, а уже потом — комитет и подкомитеты Верховной Рады. Loading...

— Трофимов синхронизирует свои действия с Богданом? Наведение порядка в строительной отрасли — это позиция Офиса президента?

— Интересный факт в том, что у Владимира Зеленского в ОП практически каждый человек индивидуален. На мой взгляд, нет такого, чтобы все собрались и равнялись на кого-то одного, "самого умного" или "самого опытного". Трофимов в своей отрасли, Богдан в своей — все самодостаточные и независимые от других. В любом случае все подчиняются Зеленскому и его политике. Это абсолютно точно.

— Расскажите, пожалуйста, о неофициальной архитектуре влияния в строительном бизнесе. Кто здесь неофициальное первое лицо?

— В строительной отрасли огромнейшее количество игроков. Сказать, что один игрок "ведет" отрасль, некорректно. Есть разные группы влияния и каждая группа влияния пытается поставить своего специалиста, доверенное лицо, так сказать.

Основная группа влияния — это Трофимов. Все игроки работают с ним. Они заинтересованы в том, чтобы сфера была "белая". Все уже сделали себе реноме и хотят работать по прогнозированным правилам. Исходя из информации, которая у меня есть, практически все пытаются наладить четкие правила игры.

— В фейсбуке вы активно комментируете работу Государственной архитектурно-строительной инспекции. Какое вы имеете к ней отношение?

— Наш комитет имеет отношение к ГАСИ. Более того, у нас даже есть рабочая группа по реструктуризации ГАСИ. Возглавляет ее наш глава комитета Клочко Андрей Андреевич. Я состою в этой группе.

— В вашем посте на фейсбуке было написано: "Чуть позже дам подробную информацию о том, каким коррупционным гнездом была ГАСИ". Дайте.

— Самая минимальная цена, которую платили застройщики, — 5 долл вход и 5 долл выход с 1 кв м. Объемы строительства — не менее 15 млн кв м жилья в год. Дальше посчитать нетрудно. Это только строительство жилья, без коммерции, дорог, мостов, ВЭС и СЭС. Думаю, сумма коррупции — не менее 8-10 млрд грн в год.

— Как работала инспекция в последние полгода?

— (Показывает картинку на смартфоне) Вот кто был в какие периоды. У нас есть такая табличка с графиком отказов.

— Что такое отказы?

— Отказ — это когда ГАСИ возвращает документы. Что означают отказы, однозначно сказать не могу. С одной стороны, много отказов, — вроде как сигнал о коррупции. С другой стороны — могут просто подавать паршивые документы.

— 17 января прошла встреча премьер-министра с представителями строительной отрасли. Они рассказали, что и. о. главы ГАСИ Елена Костенко назначила себе в советники людей из представленной вами коррупционной схемы — Сергиенко и Воробьева. Как это понимать?

— Полгода назад мы были настроены рубить все с плеча. Сейчас понимаем, что сначала надо собрать информацию.

Костенко, естественно, с нами не делится этой информацией. Думаю, ее цель — забрать реестр. Если "ляжет" реестр, мы на четыре месяца потеряем все данные. У ГАСИ не окажется институциональной памяти. И вообще, Сергиенко и Воробьев — не те ребята, которые создавали схему и ее понимают.

— Но именно их назвали создателями схемы "5 долл за квадрат".

— Нет, они не создатели. Мы полагаем, что ее автор Сергей Кучер.

— Кучер имеет влияние на ГАСИ, на главу инспекции Костенко?

— Скорее всего, нет. Сейчас цель у всех участников схем — прийти вот сюда (показывает на верхнюю часть схемы) и предложить свои услуги. Потому что у них есть информация, есть реестр и принцип работы схемы.

— То есть заместить собой центральную власть.

— Нет-нет, предложить центральной власти деньги, чтобы шла схема. А ее пока что на уровне центральной власти рубят, это факт. Что будет дальше — посмотрим.

источник: styleinsider.com.ua

— С октября 2019 года и. о. главы ГАСИ был Александр Строкач, но он был уволен. Его деятельностью власть осталась недовольна?

— Да. Строкач был заместителем главы ГАСИ, и когда сместили Кудрявцева, он автоматически стал и. о. главы. Потом главой назначили Кузьмина, но он не прошел испытательный срок, и Строкач автоматически стал и. о.

— Если власть осталась недовольна действиями Строкача, значит, он работал на какую-то группу влияния? И что происходило последние полгода в ГАСИ?

— Наверняка вам известно, что последние пять лет внутри структуры происходила борьба между двумя группами: братьев Горовых и Алексея Кудрявцева. Они друг с другом воевали. Если кого-то снимали, значит, вторая группа побеждала.

— Соответственно, Строкач представлял какую из этих групп.

— Строкач представлял, по-моему, Кудрявцева, поэтому его и сняли.

— К какой группе влияния можно отнести вас?

— Трудно сказать. Все разбились на профильные группы, это правда. Я со всеми и сам по себе, но все настроены на реформу отрасли. Сейчас я ближе к Зеленскому.

— Проводили параллели между вами и премьером. Они уже не актуальны?

— Не знаю, кто проводил, это не актуально, да.

— Это связано с тем, что у премьера позиция, с которой вы не согласны?

— У него своя позиция, он в исполнительной власти и делает свою работу, а я из законотворческой, у меня своя работа. Однако у нас единое видение реформы.

— Вы говорите, что все разбились по группам. Назовите эти группы.

— Ключевая роль у Трофимова. Все должности, которые что-то решают, — это его рекомендации. В том числе Елена Костенко, и. о. главы ГАСИ.

— Что тогда означает фраза "все разбежались по группкам"?

— Речь не идет о разных подходах или спорах. Кто в каком направлении разбирается, тот то и делает. Я это имел в виду.

— Я с вами поспорю. Цитата замглавы комитета по вопросам местного самоуправления и градостроительства Елены Шуляк за ноябрь 2019 года.

"Мы создали шесть подкомитетов, которые занимаются строительной отраслью. Пять из них курирую я и могу отвечать за их работу.

Шестой подкомитет занимается вопросами государственного архитектурно-строительного контроля, он находится вне моей зоны ответственности и напрямую подчиняется главе комитета (Андрею Клочко. — ЭП).

Несмотря на остроту проблемы и абсолютную неэффективность работы ГАСИ, этот подкомитет за два месяца так и не провел ни одного заседания".

— Неправда. Одно заседание провели, я там еще с Шевченко ругался про ответственность чиновников ГАСИ, точнее про ее полное отсутствие. Мы знаем, что есть разное видение действий у Клочко и Шуляк, но это и есть политика.

— Шуляк и Клочко относятся к разным вертикалям власти?

— Мы все — команда Зеленского, но в нашем комитете есть люди, которые зациклили на себе очень много и из-за этого увязли в большом количестве задач.

— Объясните изменение планов власти в отношении ГАСИ. Раньше был план ее реформирования, а сейчас озвучиваются версии ликвидации инспекции.

— Как показывают практика и наша аналитика, у ГАСИ большое количество полномочий, а ответственности практически нет. Соответственно, на наш взгляд, ГАСИ должна выполнять исключительно административную функцию.

Она не должна давать никаких разрешений и выводов. ГАСИ должна проводить контрольную функцию. Чтобы сделать такую реформу, надо просто аннулировать ГАСИ и создать вместо нее более эффективную структуру.

Если мы заведем в отрасль страховые компании, банки, если сделаем инспекторов ГАСИ не только государственными, но и частными, если введем частный технический и нормативный контроль, все будет работать, как в Европе (ЕС. — ЭП).

— Изначально была идея реформировать инспекцию. Соответственно, если от нее отказались в пользу ликвидации, значит, не смогли провести реформу.

— Там нечего реформировать.

— Понадобилось полгода, чтобы это понять?

— Было сделано большое количество работы. Ее результаты показали, что лучше инспекцию аннулировать. Огромное количество людей находилось в схемах, и многие были некомпетентны.Структура ГАСИ филигранна и сложна, мы в ней очень долго пытались разобраться. Мы можем показать схему, чтобы вы понимали.

(Юнаков достал ватман с четырехуровневой коррупционной вертикалью в отрасли, которая сформировалась во время президентства Януковича. Во главе вертикали — сам Янукович. Фотографировать ватман интервьюер не разрешил.)

— Это все в свободном доступе. Мы встречались отдельно с каждым игроком рынка, собирали информацию, аналитику. Мы видим, что схема была построена уникально.

Уникальность системы в том, что в ГАСИ взяток не брали, но делали все, чтобы загнать застройщика к частным структурам, например, в "Украинскую строительную экспертизу". Эти компании проводили весь спектр услуг, чтобы получить безопасное (даже если были нарушения) сопровождение объекта в ГАСИ. Были сотрудники, которые занимались "загоном" — загоняли застройщика к этим компаниям.

Получается, официальные лица инспекции денег не видели и привлечь их не за что. Предполагаем, деньги им потом спускали вниз как "зарплату" в конвертах.

— В вашей схеме наверху Янукович, внизу — бывший глава ГАСИ Кудрявцев. То есть президентская команда "хочу денег" спускалась главе инспекции?

— Нет, нет, все не так. Чтобы эта штука работала, должны быть юридическая и силовая части. Юридической частью занималась семья Рыбаков. Рыбак-отец, который был спикером парламента, и его сын. Это доказанные вещи, потому что существуют уголовные производства и у одних, и у других. Они все похожи.

Юридическая часть вместе с Кучером создавала законы, схемы. Их поддерживал силовой блок — прокуратура в лице семьи Пшонки, тоже отец и сын. Помните скандалы со строительством "Уко-групп" Войцеховского на землях прокуратуры?

— Какова в этой вертикали роль главы ГАСИ?

— Что Кудрявцев, что братья Горовые, о которых тоже многие говорят, это всего лишь люди, которые занимаются операционной деятельностью.

— Кассиры?

— Кассиры, так и есть. Вот эти все товарищи (показывает на Януковича, Пшонку и Рыбака. — ЭП), вот откуда ноги растут. Если сверху нет команды — все сразу рушится. Снизу лишь сотрудники ГАСИ и операторы схемы.

фото из facebook ивана Юнакова

— Если все рушится, когда на это есть политическая воля, то почему схема не разрушилась за полгода президентства Зеленского?

— Есть много нюансов. Мы можем показать следующую схему, но тут уже фамилии не будем говорить. Это так, для вас, чтобы вы понимали вообще, насколько все сложно. Мы видим, что экспертиза уже поменялась.

(Юнаков достает второй ватман с новой четырехуровневой коррупционной вертикалью, сформировавшейся во времена президента Порошенко. На ее вершину автор водрузил самого Порошенко и снова запретил делать фото.)

В 2011 году была корректировка закона, который говорил, что теперь у ГАСИ будет декларативная функция. С тех пор ГАСИ юридически не несла никакой ответственности. Ответственность несли застройщики и проектировщики.

Соответственно, работники ГАСИ имели полное право закрывать глаза на какие-то нарушения, или работал принцип молчаливого согласия. Поэтому схема и работала. Никто из этих ребят официально не подписывал документы.

В 2015 году добавился Научно-технический совет, который позволил обходить ГСН и закон. На третьем и четвертом уровнях фамилии остались те же.

— Вы только что сказали, что при политической воле коррупционная вертикаль не работает. Почему она продолжила работать при Зеленском?

— Потому что коррупционный механизм был налажен, и, на наш взгляд, поток останавливался на среднем звене, наверх он не шел. Потом его участники начали между собой что-то делить, и система начала разваливаться.

Вы слышали о каких-нибудь внутренних скандалах, связанных с ГАСИ, во времена предыдущих президентов? Почему только сейчас этот вопрос стал актуальным? Потому что система начала сама себя грызть и все это вылезло наверх.

— Имеется в виду, что исчез централизованный канал сбора денег, и после этого появилось несколько групп, желающих освоить этот бюджет?

— За полгода молчания сверху связь между верхней и нижней частями вертикали начала разрываться. Нижняя часть схемы превратилась в коррупционный рынок.

У коррупционной системы есть козыри. Один из них — цифровой реестр ГАСИ. Он был создан в 2015 году, когда пришел Кудрявцев. Но непонятно, где этот реестр находится, на каких серверах. Также непонятно, кто туда вносит данные.

Вот смотрите (показывает на смартфоне бланк). Документы ГАСИ, в которых есть название объекта, но нет номера и даты. Дата ставится задним числом потом. Вы понимаете, какой метод сейчас работает? Мы боимся, что сейчас в реестр будут задним числом вноситься тысячи документов.

— Каким образом вы видите эти данные?

— Частично через кабинет, частично дампом этих данных и сравнением. Так просто их не увидеть.

— У кого находится этот реестр?

— Мы полагаем, что он у Кудрявцева. Мы считаем, что он шантажирует этим реестром всю отрасль. Если сейчас ляжет реестр, не будет никакой информации, у кого какие разрешительные документы.

— Самому Кудрявцеву этот вопрос задавался?

— Нет. Он сейчас никто. Кудрявцев больше не работает в системе ГАСИ. Новый вице-премьер сказал: даже если ляжет реестр — фиг с ним, потеряем какое-то время и создадим новый. Но с потерей старого реестра не все согласны. Я считаю, что лучше уже рубить и создавать новый.

— Что предлагается на замену ГАСИ?

— Какая-то новая структура с функцией контроля, над ней работает министерство. Разрешающие документы будет выдавать электронный кабинет застройщика. Он уже есть, но через него можно проводить только объекты класса СС1.

Самые значительные по последствиям объекты (СС2 и СС3) требуют наличия официальных исходных данных, проекта, экспертизы. Загрузить эти данные в кабинет невозможно, так как нужна верификация всех исходных данных.

Мы и министерство стараемся запустить кабинет до конца 2020 года. Тогда разрешения будут выдаваться автоматически и коррупция исчезнет.

— Когда заработает электронный кабинет для СС2 и СС3?

— Мы совместно с Минцифры и Минрегионом попытаемся запустить его в течение трех-четырех месяцев. К апрелю-маю.

— Вы планируете возглавить структуру, которая возникнет вместо ГАСИ?

— Нет, это не моя парафия. Когда заработает электронный кабинет, структуру может возглавить любой квалифицированный менеджер, который будет разбираться в административной работе. Все будет выполняться автоматически.

— Застройщики заинтересованы убрать коррупцию?

— У них есть претензии.

Крупные игроки внимательно оценивают риски и не хотят, чтобы рядом с их "белым" продуманным комплексом велось строительство 10-20-этажек на земле с функциональным назначением "для садиби" с нарушениями в документации, с непонятными подрядными компаниями и ценой в два раза ниже рыночной.

Застройщики не понимают, почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта, который начинает строить на незаконном месте.

— Отставка Алены Бабак связана с реформированием отрасли?

— Назовем это так: она не справилась с этой системой и с поставленными задачами. Также вызывает много вопросов и удивления, почему у Бабак были советники, которые находились в схеме. Например, Кудрявцев.

— Сейчас на ее месте Денис Шмыгаль. Вы с ним общались?

— Да, я с ним общался несколько раз, он заряжен на успех, как говорится.

Он видит направление, куда идти, делает очень смелые движения. С некоторыми я не согласен, например, с идеей как можно быстрее отменить ГСН. То есть все проектировщики должны резко перейти на параметрическое проектирование, чтобы электронный кабинет застройщика заработал более качественно.

Это значит, что нужно разработать методологию для параметрического проектирования, с нуля обучить проектировщиков, которые по 20 лет работают по сегодняшней системе, внедрить параметрику в профильные университеты.

Мы говорим про всех проектировщиков, архитекторов, конструкторов, инженеров, экспертов. На наш взгляд, нужен плавный переходной период на три-пять лет.

Однако в целом министр создает впечатление человека, который хочет качественных изменений. Также он абсолютно согласен с электронным кабинетом, аннулированием ГАСИ и с тем, что у ГАСИ должна быть только функция контроля.

фото из facebook ивана Юнакова

— В какую группу входит Шмыгаль?

— Думаю, Трофимова и Зеленского. Больше Трофимова, потом Зеленского. Он работал в ДТЭК, был главой обладминистрации. На мой взгляд, он системный и хороший топ-менеджер, кризис-менеджер. Надеюсь, он хорошо проявит себя.

— Кроме проблемы с ГАСИ, у строительного рынка есть проблемы с паевым взносом. Кто-то платит 0,2%, кто-то 4%. При этом непонятно, от чего этот процент зависит. Будет ли отменяться паевой взнос?

— Он уже отменен с 1 января 2021 года. Интересный вопрос, потому что многие мэры городов (городские головы. — ЭП), с которыми я общался, разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что все правильно, кто-то — что все ужасно.

В Киеве паевой взнос приносит большие деньги в бюджет. Мы также понимаем, что во взносе есть коррупция. Процент у всех разный, кто как договорится.

— Как будете решать проблему долгостроев?

— Громадная проблема. Мы не понимаем реальное количество пострадавших людей, не знаем количества долгостроев. Мы писали письмо в Минрегион, чтобы срочно сделали реестр соответствующих объектов, но это сделано не было. Я очень надеюсь, что при новом министре перечень объектов появится.

Когда у нас будет список долгостроев, они будут классифицированы на определенные категории. Например, нарушения в исходных данных, нарушения в проектной документации, нарушение высотности, отсутствие технических условий на подключение, отсутствие финансирования из-за строительной пирамиды.

После этого мы сможем разработать карту решений для каждой категории: что нужно достроить, что можно перестроить и что нужно снести.

— До этого вы давали интервью в качестве архитектора профильным изданиям отрасли. В них можно было прочитать, что Иван Юнаков — "талантливый зодчий", "известный архитектор", "эрудированная личность". Это маркеры заказных интервью. Зачем они вам?

— Ни одного заказного интервью не было вообще.

— На какой стадии находится переезд офиса президента?

— Стадия замороженная. Зеленский поставил приоритетом не свой переезд, а наведение порядка.

— Говорят, что отказались не по этой причине, а из-за отсутствия денег.

— Мне не известно об этом точно, но мы полагали, что переезд в Украинский дом будет стоить около 300 млн грн. На самом деле речь идет о суммах от 600 млн грн до 1 млрд грн. На данный момент тратить такие деньги неправильно и некорректно. Зеленский сделал правильно, что отложил этот вопрос.