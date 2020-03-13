Уряд створить три нових органи замість ДАБІ: їх функціонал

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

Про це повідомив прем’єр міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду.

"Сьогодні ДАБІ - це структура, яка поєднала в собі ліцензування, контроль, нагляд дозволи… Ми приводим структуру галузі у відповідність до найкращих розвинутих структур, які діють у світі", - наголошує Шмигаль.

Уряд створить три нові центральні органи влади:

Державну сервісну службу містобудування - виконуватиме реєстраційні функції у будівництві

Державне агентство технічного регулювання - агенство, яке за словами прем’єра, стане локомотивом реформи техрегулювання в Україні стосовно параметральної системи, оновлення Державних будівельних норм, єврокодів. Наголошується, що нова структура запрацює "трошки згодом".

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"При цьому дозвільна систему, до внесення змін в закони формально лишиться, але вона буде відбуватися за чек-лістом, при цьому дозвіл перед початком будівництва - це нісенітниця, яка має бути скасована, ми до цього рухаємося", - підкреслює Шмигаль.

За словами прем’єра, єдина контрольна точка, яку буде контролювати держава - введення об’єкту в експлуатацію та контроль за відповідністю нормам.

"ДАБІ на нашу думку, і на думку учасників ринку - це корупційний кліщ, який забрав обігові кошти з будівельного ринку.

Це (створення нових органів - ЕП) - перший крок, він стосується тих моментів, які можна було врегулювати постановами Кабміну . Наступний наш крок - це внесення змін в діюче законодавство і далі переведення нашої системи в електронний формат повністю", - резюмує очільник уряду.

Нагадуємо:

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

11 березня повідомлялось, що Кабінет міністрів призначив новим головою Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Юрія Васильченка.

Раніше повідомлялось, що новий Кабінет міністрів на початку тижня почне реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

26-го лютого тодішній прем'єр Олексій Гончарук заявив, що рішення щодо ліквідації або реорганізації Державної архітектурно-будівельної інспекції знаходяться на фінальній стадії.

За часів президентства Віктора Януковича сформувалася система, за якої забудовники платили хабарі посередникам за супровід об'єкта будівництва в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Ексголова київського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер створив корупційну "схему" "5 доларів за квадратний метр".

За словами нардепа, останні п'ять років всередині ДАБІ відбувалася боротьба між двома групами: братів Горових (за інформацією ЗМІ, Юрій Горовий був "смотрящим" за ДАБІ та Держгеокадастром за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. – ЕП) та Олексія Кудрявцева.

В коментарі ЕП Кудрявцев спростував наведену Юнаковим інформацію. "Ніякої боротьби, ні з якими силами я не мав. Я не боровся, а впроваджував порядок у будівельній галузі, тому що після роботи Кучера/Воробйова/Сергієнка було чим займатися, моїй праці є реальні підтвердження", – йдеться у заяві Кудрявцева, переданій редакції ЕП.

За словами Юнакова, колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев шантажує галузь, маючи доступ до цифрового реєстру ДАБІ. Сам Кудрявцев цю інформацію спростовує.

Читайте детальніше про схеми в ДАБІ: Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

Економічна правда