Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію

Слайд з презентації виступу президента на засіданні уряду

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Про це він повідомив під час виїздного засідання уряду.

"За ці роки чиновники набудували хмарачос із різних схем і договорняків. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування.

У грудні минулого року ми почали це руйнувати, запрацював е-кабінет забудовника…

Але найбільш болючим залишається зловживання при будівництві великих об’єктів.

...Скажу три слова на які чекав весь чесний будівельний бізнес: Ми ліквідуємо ДАБІ

Процес отримання держпослуг буде прозорим і зручним, із мінімальним впливом чиновників", - заявив президент.

Нагадуємо:

11 березня повідомлялось, що Кабінет міністрів призначив новим головою Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Юрія Васильченка.

Раніше повідомлялось, що новий Кабінет міністрів на початку тижня почне реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

26-го лютого тодішній прем'єр Олексій Гончарук заявив, що рішення щодо ліквідації або реорганізації Державної архітектурно-будівельної інспекції знаходяться на фінальній стадії.

За часів президентства Віктора Януковича сформувалася система, за якої забудовники платили хабарі посередникам за супровід об'єкта будівництва в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Ексголова київського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер створив корупційну "схему" "5 доларів за квадратний метр".

За словами нардепа, останні п'ять років всередині ДАБІ відбувалася боротьба між двома групами: братів Горових (за інформацією ЗМІ, Юрій Горовий був "смотрящим" за ДАБІ та Держгеокадастром за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. – ЕП) та Олексія Кудрявцева.

В коментарі ЕП Кудрявцев спростував наведену Юнаковим інформацію. "Ніякої боротьби, ні з якими силами я не мав. Я не боровся, а впроваджував порядок у будівельній галузі, тому що після роботи Кучера/Воробйова/Сергієнка було чим займатися, моїй праці є реальні підтвердження", – йдеться у заяві Кудрявцева, переданій редакції ЕП.

За словами Юнакова, колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев шантажує галузь, маючи доступ до цифрового реєстру ДАБІ. Сам Кудрявцев цю інформацію спростовує.

Читайте детальніше про схеми в ДАБІ: Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

Економічна правда