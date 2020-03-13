Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію

П'ятниця, 13 березня 2020, 11:19
 
Слайд з презентації виступу президента на засіданні уряду

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Про це він повідомив під час виїздного засідання уряду.

"За ці роки чиновники набудували хмарачос із різних схем і договорняків. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування.

У грудні минулого року ми почали це руйнувати, запрацював е-кабінет забудовника…

Але найбільш болючим залишається зловживання при будівництві великих об’єктів. 

...Скажу три слова на які чекав весь чесний будівельний бізнес: Ми ліквідуємо ДАБІ

Процес отримання держпослуг буде прозорим і зручним, із мінімальним впливом чиновників", - заявив президент.

Нагадуємо:

11 березня повідомлялось, що Кабінет міністрів призначив новим головою Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Юрія Васильченка.

Раніше повідомлялось, що новий Кабінет міністрів на початку тижня почне реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

26-го лютого тодішній прем'єр Олексій Гончарук заявив, що рішення щодо ліквідації або реорганізації Державної архітектурно-будівельної інспекції знаходяться на фінальній стадії.

За часів президентства Віктора Януковича сформувалася система, за якої забудовники платили хабарі посередникам за супровід об'єкта будівництва в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Ексголова київського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер створив корупційну "схему" "5 доларів за квадратний метр".

За словами нардепа, останні п'ять років всередині ДАБІ відбувалася боротьба між двома групами: братів Горових (за інформацією ЗМІ, Юрій Горовий був "смотрящим" за ДАБІ та Держгеокадастром за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. – ЕП) та Олексія Кудрявцева.

В коментарі ЕП Кудрявцев спростував наведену Юнаковим інформацію. "Ніякої боротьби, ні з якими силами я не мав. Я не боровся, а впроваджував порядок у будівельній галузі, тому що після роботи Кучера/Воробйова/Сергієнка було чим займатися, моїй праці є реальні підтвердження", – йдеться у заяві Кудрявцева, переданій редакції ЕП.

За словами Юнакова, колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев шантажує галузь, маючи доступ до цифрового реєстру ДАБІ. Сам Кудрявцев цю інформацію спростовує.

Читайте детальніше про схеми в ДАБІ: Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зеленський будівництво

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський заявив, що бере на себе відповідальність за земельну реформу 11 березня 2020, 11:25
"Митниця - не скарбничка": Нефьодов відповів на критику від Зеленського  10 березня 2020, 11:40
Зеленський попросив передати Жеваго, щоб той "вийшов на зв’язок" 6 березня 2020, 14:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!