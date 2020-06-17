Запуск Госинспекции градостроительства запланирован на конец июня – начало июля

Запуск Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) запланирован на конец июня – начало июля 2020 года, министерство финансов уже согласовало смету ведомства на 2020 год и штатное расписание.

Об этом сообщил глава ГИГ Юрий Васильченко, передает Интерфакс-Украина.

"Министерство финансов согласовало смету ГИГ на 2020 год и план ассигнований… Только что узнал, что Минфин согласовал штатное расписание ГИГ. Могу сказать, что полноценный запуск ГИГ планируется на конец июня – начало июля текущего года", - написал Васильченко в Facebook в среду.

По его словам, после утверждения штатного расписания будут решаться кадровые вопросы и разрабатываться должностные инструкции.

Напомним:

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

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