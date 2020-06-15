"Нова пошта Глобал" запустила ще два регулярні вантажні авіарейси до Китаю

"Нова пошта Глобал" запустила два щотижневі вантажні авіарейси Київ - Пекін - Київ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наразі китайський напрямок є одним із найбільш перспективних у міжнародній торгівлі. У травні ми доставили з китайських інтернет-магазинів майже у 2,5 рази більше замовлень, ніж у квітні.

Тому вирішили на постійній основі зафрахтували ще один додатковий прямий рейс. Тепер двічі на тиждень ми доставляємо товари як для фізосіб, так і для компаній, які працюють на імпорт з Китаєм", - заявив CEO "Нова пошта Глобал" Юрій Беневитський.

Зазначається, що у травні компанія доставила понад 520 тисяч відправлень із-за кордону - це практично удвічі більше, ніж у квітні.

Нагадаємо:

Нова пошта Глобал запустила регулярні авіарейси, які будуть доставляти відправлення до/з США та до/з Китаю.

Економічна правда