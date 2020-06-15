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"Новая почта Глобал" запустила еще два регулярных грузовых авиарейса в Китай

Понедельник, 15 июня 2020, 14:16
 

"Нова пошта Глобал" запустила 2 еженедельных грузовых авиарейса Киев - Пекин - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас китайское направление является одним из самых перспективных в международной торговле. В мае мы доставили из китайских интернет-магазинов почти в 2,5 раза больше заказов, чем в апреле.

Поэтому решили на постоянной основе зафрахтовать еще один дополнительный прямой рейс. Теперь дважды в неделю мы доставляем товары как для физлиц, так и для компаний, работающих на импорт с Китаем", - заявил CEO "Нова пошта Глобал! Юрий Беневитский.

Отмечается, что в мае компания доставила более 520 тсяч отправлений из-за рубежа - это практически вдвое больше, чем в апреле.

Напомним:

Новая почта Глобал запустила регулярные авиарейсы, которые будут доставлять отправления в/из США и в/из Китая.

Экономическая правда

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Новая почта

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