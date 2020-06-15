"Новая почта Глобал" запустила еще два регулярных грузовых авиарейса в Китай
"Нова пошта Глобал" запустила 2 еженедельных грузовых авиарейса Киев - Пекин - Киев.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сейчас китайское направление является одним из самых перспективных в международной торговле. В мае мы доставили из китайских интернет-магазинов почти в 2,5 раза больше заказов, чем в апреле.
Поэтому решили на постоянной основе зафрахтовать еще один дополнительный прямой рейс. Теперь дважды в неделю мы доставляем товары как для физлиц, так и для компаний, работающих на импорт с Китаем", - заявил CEO "Нова пошта Глобал! Юрий Беневитский.
Отмечается, что в мае компания доставила более 520 тсяч отправлений из-за рубежа - это практически вдвое больше, чем в апреле.
Напомним:
Новая почта Глобал запустила регулярные авиарейсы, которые будут доставлять отправления в/из США и в/из Китая.
Экономическая правда
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