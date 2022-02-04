Авіалінії "Нової пошти" отримали перші літаки: коли розпочнуть польоти

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Авіаперевізник оператора "Нова пошта" Supernova Airlines отримав перші два літаки у лізинг, планує перший рейс у вересні.

Про це розповів співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк у ході відкриття терміналу у Дніпрі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, компанія вже взяла у лізинг два літаки Boeing 757-200. За попередніми оцінками, ця послуга обійдеться їй приблизно у 200 тисяч доларів на місяць за кожен борт, загальна інвестиція у запуск авіакомпанії - до 10 млн доларів.

"Ми будемо експлуатантом, наразі триває отримання сертифікату в Державіаслужбі. Власна авіакомпанія буде однозначно вигідніша, ми наразі активно замовляємо послуги в інших авіаперевізників", - повідомив Поперешнюк.

Він зауважив, що вартість міжнародної доставки не збільшиться. Базовим аеропортом буде Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Перші польоти будуть у вересні. Ми не сумніваємося у їхньому повному завантаженні. Швидкість доставки зростає вдвічі, ми можемо запропонувати доставку за п'ять днів із Китаю та США", – розповів Поперешнюк.

Нагадуємо:

У жовтні стало відомо, що поштовий оператор "Нова Пошта" запускає власного авіаперевізника для транспортування міжнародних пакунків.

Попередньо компанія планувала отримати сертифікат експлуатанта у квітні 2022 року.

Компанія матиме власний флот літаків. Вона увійде до структури "Нова Пошта Глобал" та літатиме з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

Економічна правда