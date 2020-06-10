У NASA повідомили, коли Crew Dragon з астронавтами повернеться на Землю

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з астронавтами Дагласом Харлі та Робертом Бенкеном, найімовірніше, повернеться на Землю з польоту на Міжнародну космічну станцію (МКС) в серпні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на NASA.

Точна дата повернення Харлі та Бенкена залежатиме від декількох факторів, таких як штатне функціонування їхнього космічного корабля, виконання ними робіт на МКС і погодні умови в районі посадки капсули в Атлантичному океані й в Мексиканській затоці, сказав виконувач обов'язків керівника NASA з пілотованих польотів Кен Баверсокс.

За його словами, місія Crew Dragon йде за планом, корабель функціонує добре з моменту його запуску 30 травня на ракеті Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал і стикування з МКС наступного дня.

Іще перед запуском представники NASA заявили, що випробувальний політ Crew Dragon може тривати від одного до чотирьох місяців, залежно від низки технічних і погодних факторів.

"Ми не планували тривалості тестової місії доти, доки не виведемо екіпаж на орбіту і не побачимо, як функціонує Crew Dragon, - сказав Баверсокс. - У нього все добре, тому ми вважаємо, що екіпажу можна залишатися там ще місяць або два. Практичні деталі все ще опрацьовуються".

Космічний корабель Crew Dragon, запущений з Харлі та Бенкеном на борту, був сертифікований NASA для польоту в космосі до чотирьох місяців. Обмежувальним фактором для тривалості польоту корабля є деградація його сонячних батарей.

Планується, що Бенкен зробить щонайменше два виходи у відкритий космос наприкінці червня та на початку липня з нинішнім командиром МКС Крісом Кессіді, який у квітні прибув на станцію російським космічним кораблем "Союз". Дуету належить замінити застарілі нікель-водневі акумулятори на нові, більш потужні літій-іонні на опорному сегменті ферми МКС, до якої кріпляться сонячні батареї. Акумулятор доставив на МКС у травні японський вантажний корабель HTV.

"Цілком імовірно, що до кінця липня ми здійснимо декілька виходів у відкритий космос з Крісом Кессіді та Бобом Бенкеном, замінимо деякі батареї на МКС, і через два місяці почнемо думати про те, щоб привести Роберта і Дагласа додому, - сказав Баверсокс. - Ми хотіли б повернути їх додому в серпні".

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Нагадуємо:

30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon.

Спочатку запуск планувався на 27 травня, але його скасували за 17 хвилин до старту через складні погодні умови.

Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.