Стало известно, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном, скорее всего, вернется на Землю из полета на Международную космическую станцию (МКС) в августе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на NASA.

Точная дата возвращения Харли и Бенкена будет зависеть от нескольких факторов, таких как штатное функционирование их космического корабля, выполнение ими работ на МКС и погодные условия в районе посадки спускаемой капсулы в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе, сказал исполняющий обязанности руководителя NASA по пилотируемым полетам Кен Бауэрсокс.

По его словам, миссия Crew Dragon идет по плану, корабль функционирует хорошо с момента его запуска 30 мая на ракете Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал и стыковки с МКС на следующий день.

Еще перед запуском представители NASA заявили, что испытательный полет Crew Dragon может продлиться от одного до четырех месяцев, в зависимости от ряда технических и погодных факторов.

"Мы не планировали продолжительность тестовой миссии до тех пор, пока не выведем экипаж на орбиту и не увидим, как функционирует Crew Dragon, - сказал Бауэрсокс. - У него все хорошо, поэтому мы считаем, что экипажу можно оставаться там еще месяц или два. Практические детали все еще прорабатываются".

Космический корабль Crew Dragon, запущенный с Харли и Бенкеном на борту, был сертифицирован NASA для полета в космосе до четырех месяцев. Ограничивающим фактором для продолжительности полета корабля является деградация его солнечных батарей.

Планируется, что Бенкен совершит как минимум два выхода в открытый космос в конце июня и начале июля с нынешним командиром МКС Крисом Кэссиди, который в апреле прибыл на станцию на российском космическом корабле "Союз". Дуэту предстоит заменить устаревшие никель-водородные аккумуляторы на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте фермы МКС, к которой крепятся солнечные батареи. Аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV.

"Вполне вероятно, что к концу июля мы проведем несколько выходов в открытый космос с Крисом Кэссиди и Бобом Бенкеном, заменим некоторые батареи на МКС, и через два месяца начнем думать о том, чтобы привести Роберта и Дагласа домой, - сказал Бауэрсокс. - Мы бы хотели вернуть их домой в августе".

Напомним:

30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon.

Первоначально запуск планировался на 27 мая, но его отменили за 17 минут до старта через сложные погодные условия.

Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

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