SpaceX вперше відправить астронавтів на МКС

Фото: Space X

Компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправить на Міжнародну космічну станцію 2 американських астронавтів на кораблі Crew Dragon - уперше на МКС люди відправляться на транспорті, створеному приватною компанією.

Запуск запланований на 27 травня о 23:33 за Києвом.

Екіпаж

На борту корабля будуть 2 астронавта Аерокосмічного управління США - 49-річний пілот Роберт Льюїс Бенкен та 53-річний командир Даглас Джеральд Херлі.

При цьому, Херлі був членом екіпажу місії STS-135 Atlantis - останнього (це було 8 липня 2011 року) до цього часу польоту американців в космос на своїй ракеті/кораблі.

У 2011 році в США закрили програму Space Shuttle. З того часу Сполучені Штати вимушені бронювати місця на політ до МКС і назад лише на російських "Союзах" - цінник з кожним роком росте: на 2020 рік вартість відправки 1 астронавта на "Союзі" перевалила за 86 млн доларів.

Корабель

Зазначимо, що NASA вирішила не розробляти новий корабель для польотів на МКС, а влаштувало конкурс серед приватних компаній США. У підсумку, у конкурсі перемогли компанії Boeing та SpaceX.

Boeing розробила Starliner, а компанія Ілона Маска - Crew Dragon.

При цьому, безпілотний тест-пілот Starliner був невдалим, а безпілотний тест-політ Crew Dragon весною минулого року пройшов успішно.

Запуск

Ракету Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon стартує з комплексу LC-39A космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида (США).

При цьому, якщо запуску завадять погода чи неполадки, є 2 запасні вікна - 30 травня о 22:22 (за Києвом) та 31 травня о 22:00 (за Києвом).

А у випадку аномалії в кораблі передбачена система аварійного порятунку.

Планується, що 28 травня корабель має автоматично зістикуватись зі станцією.

Термін перебування на МКС

Термін перебування на МКС екіпажу Crew Dragon ще не визначили - від 30 до 119 діб: це вирішать по ходу місії.

При цьому, корабель спроектували так, що він може залишатися на орбіті до 7 місяців.

Планується, що екпіпаж повернеться на Землю біля берегів Флориди на кораблі Crew Dragon - в Атлантичному океані капсулу виловить морський корабель SpaceX Go Navigator.

Симулятор

SpaceX напередодні сьогоднішньої місії зробила симулятор стикування Crew Dragon з МКС. Симулятор - за посиланням.

На головній сторінці ЕП буде трансляція запуску о 23:33 27 травня.

Економічна правда