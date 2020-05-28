У Кремлі заявили, що санкції США не змінять планів РФ щодо "Північного потоку-2"

У Кремлі заявили, що ймовірні нові санкції США щодо "Північного потоку-2" не вплинуть на плани будівництва.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Перше: щодо "Північного потоку-2" плани не змінювалися. Друге: наше ставлення до будь-яких санкційних дій добре зрозуміле – воно вкрай негативне. Ми вважаємо, що подібні прагнення є нічим іншим як проявом недоброчесної конкуренції і діями, які суперечать міжнародному праву", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції через газопровід "Північний потік-2". Про це заявив посол США у Німеччині Річард Гренелл в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

За його словами, санкції мають двопартійну підтримку і можуть бути швидко ухвалені, попри виборчу кампанію. Якою буде форма нових санкцій, поки невідомо.

Офіційний Берлін висловив заклопотаність твердженнями американського посла, зазначивши, що пандемія не час для того, щоб "розкручувати спіраль ескалації".

Європейська правда