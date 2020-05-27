"Команду з 9-го місця призначили чемпіоном": член наглядової ради "Укрнафти" про зупинку конкурсу

Незалежний член наглядової ради "Укрнафти" Андрій Бойцун розкритикував рішення наглядової ради про призупинення конкурсу з відбору глави правління який проведено вже на 95%, і спробує переконати наглядову раду і довести конкурс до кінця.

Про це він повідомив в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна.

"Я розраховую на вирішення питання на користь продовження пошуку. Це в інтересах компанії. І тому, я буду намагатися переконати наглядову раду зібратися, довести пошук до кінця, і всьому світу показати, що у нас був самий прозорий в світі конкурс", - сказав Бойцун.

На його думку, відсутня необхідність припиняти конкурс в зв'язку коронавірусом, коли світ поступово виходить з карантину, призначати головою правління на невизначений термін і з невизначеними умовами Геза, який понад рік очолює компанію в статусі т.в.о., і проводити потім новий конкурс , який потребуватиме нових витрат і довіру до якого буде підірвано.

Бойцун додав, що його пропозиція провести наглядовій раді співбесіду з відібраними п'ятьма кандидатами і Гезом перед прийняттям рішення, була відкинута.

"Якщо порівняти з футболом, то виглядає так, що за один тур до кінця чемпіонату ситуацію заморозили, а команду з умовного 9-го місця просто вирішили "призначити" чемпіоном", - навів аналогію глава номінаційного комітету.

Він повідомив, що ініціаторами припинення конкурсу та призначення Геза главою правління були представники міноритарних акціонерів, однак результат голосування на наглядовій раді вирішив голос одного з трьох представників мажоритарія - НАК "Нафтогаз України", який підтримав двох представників міноритаріїв і трьох незалежних членів, номінованих міноритаріями.

Бойцун уточнив, що проти скасування конкурсу крім нього проголосувало ще два незалежних члена, номінованих "Нафтогазом" (екс-заступник міністра фінансів Олена Макеєва та екс-голова НКЦБФР Олег Мозговий), а також голова наглядової ради, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Бойцун вказав, що пресреліз про призначення Геза був неузгоджений з наглядовою радою, а умови роботи Геза ще не визначені.

Нагадуємо:

Наглядова рада "Укрнафти" припинила проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління у зв’язку із "зміною поточної економічної ситуації".