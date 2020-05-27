"Команду с 9-го места назначили чемпионом": член набсовета "Укрнафты" об остановке конкурса

Независимый член набсовета "Укрнафты" Андрей Бойцун раскритиковал решение набсовета о приостановке конкурса по отбору главы правления который проведен уже на 95%, и попытается переубедить набсовет и довести конкурс до конца.

Об этом он сообщил в интервью для Интерфакс-Украина.

"Я рассчитываю на решение вопроса в пользу продолжения поиска. Это в интересах компании. И поэтому, я буду пытаться переубедить набсовет собраться, довести поиск до конца, и всему миру показать, что у нас был самый прозрачный в мире конкурс", – сказал Бойцун.

По его мнению, отсутствует необходимость прекращать конкурс в связи коронавирусом, когда мир постепенно выходит из карантина, назначать главой правления на неопределенный срок и с неопределенными условиями Геза, который более года возглавляет компанию в статусе вр.и.о., и проводить потом новый конкурс, который потребует новых расходов и доверие к которому будет подорвано.

Бойцун добавил, что его предложение провести набсовету собеседование с отобранными пятью кандидатами и Гезом перед принятием решения, было отвергнуто.

"Если сравнить с футболом, то выглядит так, что за один тур до конца чемпионата ситуацию заморозили, а команду с условного 9-го места просто решили "назначить" чемпионом", – привел аналогию глава номинационного комитета.

Он сообщил, что инициаторами прекращения конкурса и назначения Геза главой правления были представители миноритарных акционеров, однако исход голосования на набсовете решил голос одного из трех представителей мажоритария – НАК "Нафтогаз Украины", который поддержал двух представителей миноритариев и трех независимых членов, номинированных миноритариями. Бойцун уточнил, что против отмены конкурса помимо него проголосовало еще два независимых члена, номинированных "Нафтогазом" (экс-замминистра финансов Елена Макеева и экс-глава НКЦБФР Олег Мозговой), а также глава набсовета, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Бойцун указал, что пресс-релиз о назначении Геза не был согласован с наблюдательным советом, а условия работы Геза еще не определены.

Напомним:

Наблюдательный совет "Укрнафты" прекратил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления в связи с "изменением текущей экономической ситуации".