"Укрнафта" припинила пошук кандидатів на посаду голови правління

Наглядова рада "Укрнафти" припинила проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління у зв’язку із "зміною поточної економічної ситуації".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також наглядова рада у зв’язку із припиненням проведення конкурсу обрала т.в.о голови Олега Геза.

Повідомляється, що питання проведення нового конкурсу будуть розглядати після зміни економічної ситуації.

Після припинення дії факторів, що зумовили прийняття зазначеного рішення, буде розглянуто питання про проведення нового конкурсу.

Робота з пошуку кандидатів на посаду Голови Правління ПАТ "УКРНАФТА" була розпочата восени 2019 року та здійснювалась із залученням ТОВ "Бойден Україна".

Повідомляється, що основний етап відбору кандидатів та проведення співбесід з ними припав на початок пандемії.

Нагадуємо:

"Укрнафта" у січні-березні 2020 року отримала 852,629 млн чистого збитку проти 295,998 млн грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялось, що "Укрнафта" через обмеження на пересування унаслідок карантинних заходів очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20% та звернулась до уряду та президента по допомогу.

Також "Укрнафта", починаючи з грудня 2019 року, отримала близько 774 млн грн в рахунок погашення дебіторської заборгованості за поставлену в 2015 році нафту.

Менеджмент "Укрнафти" з 2003 року контролюється групою "Приват", якій належить 43% акцій компанії. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти

Економічна правда