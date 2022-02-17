Поділ "Укрнафти": збори акціонерів розпочались

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Збори акціонерів, які були заплановані на 17 лютого, розпочалися - для участі у них зареєструвалося 97,82% загальної кількості акціонерів компанії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше збори 30 листопада та 23 грудня 2021 року не збирали кворуму.

Порядок денний передбачає початок процесу поділу активів "Укрнафти" із НАК "Нафтогаз України".

Так, частину майна "Укрнафти" планують передати до статутного капіталу новоствореної компанії "Нафто-Актив", єдиним акціонером якої буде сама "Укрнафта".

Потім кіпрські компанії, пов'язані з Коломойським, Палицею та Боголюбовим, викуплять частки "Нафто-Актив".

34% піде Littop Enterprises Limited, ще 34% - Bridgemont Ventures Limited і 32% - Bordo Management Limited.

Водночас "Укрнафта" протягом року викупить свої акції у міноритарних акціонерів й анулює їх.

Також акціонерам "Укрнафти" у межах процесу поділу активів пропонують врегулювати спір із "Нафтогазом" щодо видобутого компанією газу у 2007-2013 роках укладанням мирової угоди в межах судової справи №910/3660/18.

Акціонерам на пропозицію "Нафтогазу" також пропонують переобрати наглядову раду та внести зміни до статуту компанії.

Нагадуємо:

ПАТ "Укрнафта" оголосило про проведення позачергових зборів акціонерів компанії 17 лютого 2022 року.

Засідання акціонерів "Укрнафти" 23 грудня 2021 року не відбулося – на ньому могли розглянути питання розділення активів.

Це не вперше, коли збори не відбуваються. Через відсутність кворуму за відсутності "Нафтогазу" та "Привату" збори скасували 30 листопада.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо розділення Укрнафти не ухвалено, проте без цього є ймовірність програшу "Нафтогазу" у справі проти "Укрнафти" щодо стягнення 9 млрд кубів газу.

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що уряд планував до кінця 2021 року розділити компанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини.

За таким планом "Нафтогазу" відійдуть три чверті видобутку газу та до 40% нафти. Та, зазначає видання, у такому разі переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на Кременчуцькому НПЗ Коломойського.

На початку 2021 року "Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафти" щодо розділення активів компанії. Без розділення, зокрема, "Нафтогаз" не зможе вийти на IPO.