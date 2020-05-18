Оператор ГТС подав до суду на 7 облгазів через борги

За січень-квітень 2020 року учасники ринку природного газу в Україні накопичили майже 1,34 млрд грн боргу за за негативні небаланси перед Оператором ГТС.

Про це повідомляє прес-служба ОГТС.

Зазначається, що 85%, або 1,31 млрд грн, заборгували облгази.

"Станом на сьогодні рівень розрахунків за негативні небаланси становить лише 24% з початку року. В свою чергу, Оператор ГТС на 100% виконує свої зобов’язання перед учасниками ринку та повністю оплатив їм позитивні небаланси за період січня-березня 2020 року.

Всього з початку року зафіксовано 596 млн куб м негативних і 710 млн куб м позитивних небалансів природного газу на загальну суму 2,9 млрд грн та 3,6 млрд грн відповідно", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у квітні облгази групи РГК знизили темпи зростання заборгованості за негативні небаланси, а лідерами серед боржників залишаються Луганськгаз (286,4 млн грн), Тернопільміськгаз (164,8 млн грн), Київоблгаз (98,4 млн грн), Кіровоградгаз (83,8 млн грн) та Донецькоблгаз (55,9 млн грн).

"Через бездіяльність керівництва компаній-боржників з кожним місяцем ситуація стає все критичнішою та зростають ризики порушення стабільної роботи незалежного Оператора ГТС. Наявність такої значної заборгованості ставить під загрозу початок нового опалювального сезону вже восени 2020 року", - підкреслили в компанії.

Оператор ГТС подав позови до суду стосовно Донецькоблгазу, Луганськгазу, Кіровоградгазу, Тернопільміськгазу, Мелітопольгазу, Уманьгазу та Херсонгазу.

Економічна правда