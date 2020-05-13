4G доступний у більшій частині населених пунктів України – Мінцифри

Станом на 1 травня 4G доступний у 15 478 населених пунктах України - це більше половини із загальної кількості.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У міністерстві уточнюють, що це здебільшого великі й середні міста та селища, де мешкає 82% населення, до невеликих населених пунктів високошвидкісний мобільний інтернет ще не дістався.

Повідомляється, що вирішити цю ситуацію зможе розгортання мереж мобільних операторів у діапазоні 900 МГц, що дозволяє покрити однією базовою станцією значно більшу територію, ніж більш високі діапазони.

"Наразі вже зроблено:

оператори отримали технологічно нейтральні ліцензії на 4G у діапазоні 800-900 МГц

внесені необхідні для розвитку 4G зміни у План використання радіочастот

зменшено розмір плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом

У липні оператори розпочнуть роботу мережі 4G у діапазоні 800-900 МГц. Стартує цей процес із західних областей", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами Мінцифри, на початку 2021 доступ до 4G матимуть 88% населення , а у липні 2022 року – 95%.

Економічна правда