4G доступний у більшій частині населених пунктів України – Мінцифри
Станом на 1 травня 4G доступний у 15 478 населених пунктах України - це більше половини із загальної кількості.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У міністерстві уточнюють, що це здебільшого великі й середні міста та селища, де мешкає 82% населення, до невеликих населених пунктів високошвидкісний мобільний інтернет ще не дістався.
Повідомляється, що вирішити цю ситуацію зможе розгортання мереж мобільних операторів у діапазоні 900 МГц, що дозволяє покрити однією базовою станцією значно більшу територію, ніж більш високі діапазони.
"Наразі вже зроблено:
- оператори отримали технологічно нейтральні ліцензії на 4G у діапазоні 800-900 МГц
- внесені необхідні для розвитку 4G зміни у План використання радіочастот
- зменшено розмір плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
У липні оператори розпочнуть роботу мережі 4G у діапазоні 800-900 МГц. Стартує цей процес із західних областей", - йдеться у повідомленні.
За прогнозами Мінцифри, на початку 2021 доступ до 4G матимуть 88% населення , а у липні 2022 року – 95%.
Економічна правда
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