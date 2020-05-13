4G доступен в большей части населенных пунктов Украины – Минцифры
По состоянию на 1 мая 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины - это больше половины из общего количества.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве уточняют, что это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения, в небольших населенных пунктов высокоскоростной мобильный интернет еще не добрался.
Сообщается, что решить эту ситуацию сможет развертывания сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц, что позволяет покрыть одной базовой станцией значительно большую территорию, чем более высокие диапазоны.
"Сейчас уже сделано:
- операторы получили технологически нейтральные лицензии на 4G в диапазоне 800-900 МГц
- внесены необходимые для развития 4G изменения в План использования радиочастот
- уменьшен размер платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом
В июле операторы начнут работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц. Стартует этот процесс с западных областей", - говорится в сообщении.
По прогнозам Минцифры, в начале 2021 доступ к 4G будут 88% населения, а в июле 2022 - 95%.
Экономическая правда
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