4G доступен в большей части населенных пунктов Украины – Минцифры

По состоянию на 1 мая 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины - это больше половины из общего количества.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве уточняют, что это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения, в небольших населенных пунктов высокоскоростной мобильный интернет еще не добрался.

Сообщается, что решить эту ситуацию сможет развертывания сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц, что позволяет покрыть одной базовой станцией значительно большую территорию, чем более высокие диапазоны.

"Сейчас уже сделано:

- операторы получили технологически нейтральные лицензии на 4G в диапазоне 800-900 МГц

- внесены необходимые для развития 4G изменения в План использования радиочастот

- уменьшен размер платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом

В июле операторы начнут работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц. Стартует этот процесс с западных областей", - говорится в сообщении.

По прогнозам Минцифры, в начале 2021 доступ к 4G будут 88% населения, а в июле 2022 - 95%.

Экономическая правда