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У "Донецькоблгазі" три роки крали газ, а борги списували на населення

Середа, 8 квітня 2020, 17:15
 

Служба безпеки України викрила топ-менеджмент ПАТ "Донецькоблгаз" на привласненні природного газу за рахунок населення.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Співробітники спецслужби встановили, що деякі промислові підприємства Донеччини з 2017 року споживали державний природний газ безкоштовно. При цьому керівництво ПАТ "Донецькоблгаз" "перекидало" борги за спожиті комерсантами енергоресурси на рахунки мешканців області.

У такий спосіб сформувалась штучна заборгованість населення за нібито спожитий природний газ у сумі понад 1,7 мільярда гривень. Для здійснення оборудки організатори розробили та впровадили у виробничій діяльності товариства програмне забезпечення з прихованою функцією ведення подвійної бухгалтерської звітності.

 

В СБУ повідомляють, що за результатами проведених обшуків у ПАТ "Донецькоблгаз", за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили і вилучили речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність топ-менеджменту товариства.

 

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр у привласненні чи розтраті майна в особливо великих розмірах, та обрання запобіжних заходів керівникам ПАТ "Донецькоблгаз". Тривають слідчі дії.

Українська правда

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газ Донецьк СБУ

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