Росія прокачує через Україну вдвічі менше газу, ніж повинна за контрактом

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Транзит російського газу через українську територію з четверга залишається вдвічі меншим за контрактні зобов'язання "Газпрому" перед Україною.

Про це свідчать дані операторів газотранспортних систем, повідомляє видання РИА Новости.

Поточна заявка на транзит російського газу через Україну становить 58,62 мільйонів кубометрів, йдеться на сайті "Оператора ГТС України". Це майже вдвічі менше за контрактні зобов'язання "Газпрому" на 2022 рік (приблизно 109 мільйонів кубів на добу).

Таким чином, обсяг прокачування минулого четверга знову відкотився до середніх показників січня, незважаючи на деяке зростання з кінця місяця.

Щодо газопроводу "Ямал-Європа", потужності магістралі залишаються незатребуваними і на регулярних, і на додаткових сесіях аукціонів. Газопровід продовжує працювати у реверсному режимі, і фізичний потік газу йде з боку Німеччини до Польщі, а не навпаки.

"Газпром" у січні не став бронювати потужності газопроводу "Ямал-Європа" на місяць уперед, як робив минулого року.