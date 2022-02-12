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У лютому значно збільшився імпорт газу до України

Субота, 12 лютого 2022, 15:51 - Ілля Колдомасов
 
Оператор ГТС

З початку лютого значно збільшився імпорт газу до України, щоденний обсяг імпорту складає 13,5-14 млн м3 на добу.

Про це повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Більша частина імпорту надходить з Угорщини - в середньому 5,5 млн м3 на добу. Біля 5 млн м3 надходить зі Словаччини, решта - в основному віртуальним реверсом з Польші.

А всього з початку лютого було імпортовано 162 млн м3, з початку року - 218 м3. Експорт/реекспорт газу складає 2-2,5 млн м3 на добу.

"У зв’язку з незвичайно теплою погодою та високою вартістю газу, що призвело до скорочення споживання газу промисловими споживачами, значно скоротилося споживання газу в Україні", - зазначив він. 

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" почав купувати валюту для імпорту газу, аби не спричиняти у майбутньому надривів на ринку.

НАК "Нафтогаз" з лютого розпочав імпорт газу та планує всього за місяць закупити 300 мільйонів кубометрів газу. З урахуванням ринкових цін, такий обсяг імпорту може коштувати НАКу від 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Для проходження наступного опалювального сезону Україні доведеться імпортувати газ, на що знадобиться близько 7 млрд доларів.

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