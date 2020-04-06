Слова Трампа підбадьорили фондовий ринок США: індекси підскочили на 4%

Фондові індекси США істотно підвищуються на початку торгів у понеділок на тлі оптимістичних сигналів з Білого дому щодо можливої стабілізації ситуації з поширенням коронавируса.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент США Дональд Трамп висловив надію на те, що США вдасться подолати поширення COVID-19 в країні незабаром і не дійти до прогнозованих раніше 100 тис. смертей.

"Ми починаємо бачити світло в кінці тунелю і сподіваємося, що в недалекому майбутньому ми будемо дуже пишатися тією роботою, яку ми всі зробили", - сказав Трамп в ході брифінгу в Білому домі.

Він зазначив, що невелике зниження летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19 в Нью-Йорку може бути "хорошим знаком".

Індекс Dow Jones Industrial Average до 15:55 за Києвом піднявся на 1012,81 пункта (4,81%) - до 22065,34 пункта.

Standard & Poor's 500 виріс на 112,71 пункту (4,53%), склавши 2601,36 пункта.

Значення Nasdaq Composite збільшилося на 324,02 пункта (4,39%) - до 7697,10 пункта.

Нагадуємо:

3 березня на Нью-Йоркській фондовій біржі торги завершилися падінням ключових індексів.