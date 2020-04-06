Слова Трампа подбодрили фондовый рынок США: индексы подскочили на 4%
Фондовые индексы США существенно повышаются в начале торгов в понедельник на фоне оптимистичных сигналов из Белого дома относительно возможной стабилизации ситуации с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозируемых ранее 100 тыс. смертей.
"Мы начинаем видеть свет в конце туннеля и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком".
Индекс Dow Jones Industrial Average к 15:55 по Киеву поднялся на 1012,81 пункта (4,81%) - до 22065,34 пункта.
Standard & Poor's 500 вырос на 112,71 пункта (4,53%), составив 2601,36 пункта.
Значение Nasdaq Composite увеличилось на 324,02 пункта (4,39%) - до 7697,10 пункта
Напомним:
3 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже торги завершились падением ключевых индексов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua