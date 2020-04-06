Слова Трампа подбодрили фондовый рынок США: индексы подскочили на 4%

Фондовые индексы США существенно повышаются в начале торгов в понедельник на фоне оптимистичных сигналов из Белого дома относительно возможной стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозируемых ранее 100 тыс. смертей.

"Мы начинаем видеть свет в конце туннеля и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком".

Индекс Dow Jones Industrial Average к 15:55 по Киеву поднялся на 1012,81 пункта (4,81%) - до 22065,34 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 112,71 пункта (4,53%), составив 2601,36 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 324,02 пункта (4,39%) - до 7697,10 пункта

Напомним:

3 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже торги завершились падением ключевых индексов.