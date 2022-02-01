Січень став одним із найгірших місяців для ринку акцій США

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Січень 2022 року став найгіршим початком року з часів фінансової кризи для американського фондового ринку.

Про це пише Financial Times.

Як окремий місяць минулий січень став найгіршим на фондових ринках із березня 2020 року, а як початок року – найгіршим із 2009 року.

Індекс S&P 500 впав на 5,3%, технологічний Nasdaq Composite – на 9%. У мінусі 10 із 11 галузевих секторів S&P.

Від звання найгіршого в історії січень цього року врятували два останні торгові дні — п'ятниця та понеділок — коли S&P відріс на 4%.

"Питання зараз у тому, чи досягнуто локальне дно і зможе наступний тиждень звітностей (Amazon, Alphabet та Meta) покращити настрої інвесторів, навіть якщо врахувати непоганий макроекономічний контекст", – пише видання.

Історичні ряди не додають для оптимізму — у середньому за роками, коли індекс S&P у січні падав на понад 5%, зростання за весь рік сягало лише 2,7%, зазначає WSJ.