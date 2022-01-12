Сім простих правил інвестування в акції

У 2021 році на світовому ринку акцій спостерігався справжній бум. Так, за останні 12 місяців перетікання капіталу в акції становило понад 1 трильйон доларів – це більше, ніж сумарно за попередні 10 років.

Віднедавна іноземні акції стали доступними і для пересічного українського інвестора. Тепер фізичні особи-резиденти України можуть купувати і, що дуже важливо, продавати буквально у кілька кліків через мобільний додаток папери міжнародних компаній інвестиційного рейтингу, таких як Apple, Google тощо.

Українські інвестори вже давно хотіли б мати можливість легально інвестувати у зрозумілі інструменти.

І йдеться, швидше, не про професіоналів, а про підвищений інтерес з боку тих, хто чув, знає, цікавиться такими інвестиціями, але ніколи не перераховував гроші за кордон, не вкладав великі суми в такі інвестиції, а хотів би купити цінні папери на невелику частину заощаджень або, наприклад, своєї заробітної плати.

Іноземні акції також можна розглядати як освітній інструмент. Є можливість зрозуміти, як ціна акцій падає, як зростає, як надходять дивіденди.

Впевнена, що в Україні почнуть з'являтися й інші інструменти. При цьому фізичні особи вже будуть підготовленими учасниками фондового ринку.

Проте інвесторам-початківцям важливо пам'ятати, що акції (навіть найтоповіші), хоч і відносяться до потенційно високоприбуткових, але водночас і ризикові інвестиції. Тому при вкладенні в них варто постійно пам'ятати низку загальних правил.

Дозволю собі поділитися кількома з них, які, на мій погляд, можуть бути корисні стати у нагоді інвестору-початківцю.

1. Потрібно інвестувати ту частку своїх активів, переоцінка яких або втрата частини не принесе відчутний біль.

2. Потрібно вкладати кошти, які у найближчому майбутньому будуть вільні. Це робиться для того, щоб не довелося виходити з цінних паперів та ловити момент негативної переоцінки або, кажучи простою мовою, зі збитками.

Спочатку обсяг інвестування має бути невеликим. 5-10% від ваших активів, щоб зрозуміти, як це працює, щоб спробувати. Потім цю пропорцію можна збільшувати, володіючи здобутими знаннями та досвідом.

3. Є сенс пройти перший шлях інвестора-початківця з невеликою сумою, щоб побачити, де виникають додаткові витрати.

4. Важливо також для себе визначити: ти прийшов інвестувати. Інвестору-початківцю не варто активно торгувати протягом дня, намагаючись вгадати напрямок руху котирувань (на цьому багато новачків втрачають гроші, намагаючись перехитрити ринок).

Все ж таки краще почати з вкладень "у довгу". Потрібно акуратно підбирати компанії та ставати їх нехай і маленьким, але справжнім акціонером – дізнатися, чим компанія живе, як розвивається.

Пожити з нею якийсь час і знайти найбільш вдалий час для продажу акцій. Взагалі, інвестування на довгий час зазвичай завжди себе окуповує. Ринок за весь час свого існування хоч і бував волатильним і навіть обвальним, проте все одно відігравав падіння.

5. Крім того, не варто усі гроші вкладати у певний актив, бажано мати диверсифікований довгостроковий портфель акцій.

Це той підхід, який, з великою ймовірністю, може принести гарний результат. А частину грошей (з горизонтом до року) можна інвестувати у ті ж ОВДП, як гривневі, так і доларові.

Як ділити суми для такого інвестування – залежить від співвідношення ризику та прибутковості, яке ви собі визначили.

6. Потрібно вкладати у ті сектори економіки та конкретні компанії, які розумієте. Наприклад, останнім часом стали набагато зрозумілішими фармацевтика, туристичний бізнес, круїзні компанії. І тут треба дивитися не лише на гучні імена та події, а й на перспективи цих сфер економіки.

А конкретну компанію важливо добре вивчити. Як говорив Уоррен Баффет: "Якщо ви не здатні володіти цими акціями 10 років, навіть не думайте, щоб купити їх на 10 хвилин".

7. Ну і найголовніше – продовжувати займатися самоосвітою в інвестуванні, щоб вкладення не були на хайпі, виходячи лише з чуток та неперевіреної інформації. Зараз дуже багато доступної аналітики, і далеко не вся вона професійна. Найважливіша інвестиція, яку ви можете зробити – це інвестувати в себе.

Звичайно, дотримання цих доволі простих правил не гарантує успіху інвестицій. Але це робить інвестиції в такі ризикові активи як акції, для пересічного інвестора максимально зрозумілими і безпечними.