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Падіння світових фондових індексів. Короткострокова корекція чи початок кризи?

Падіння світових фондових індексів. Короткострокова корекція чи початок кризи?

Чому падають акції багатьох компаній на фондовому ринку, скільки це триватиме та що буде рости у 2022 році?
Четвер, 27 січня 2022, 13:18
Дмитро Жипецький
Head of WM компанії Green Candle

Початок року видався для фондового ринку США непростим – станом на 25 січня падіння найбільш відомого індексу американських акцій – S&P500 склало 8,5%.

У індекса акцій, що відслідковує динаміку технологічних акцій справи ще гірше – NASDAQ 100 втратив 13%. Трохи краще за "колег" почувається промисловий Dow Jones – втратив лише 5%. 

Однією з головних причин зниження котирувань як окремих акцій так і індексів загалом можна назвати ротацію інвесторів з акцій "зростання" Growth у акції "вартості" Value. 

Світова економіка потроху оговтується від наслідків пандемії і інвестори очікують, що попит на базові товари, сервіси та послуги буде стабільно високим. 

За час карантину споживачі у США накопичили багато коштів, що будуть витрачатися на перельоти, відпустки, розваги, а отже можна очікувати на гарні квартальні результати компанії із цих секторів. 

А от онлайн-сервіси та стрімінгові платформи навпаки втрачають темпи зростання. Як приклад, квартальний звіт Netflix, незважаючи на непогані операційні результати, призвів до падіння акцій на 20% за один день. Основна причина – зниження прогнозної кількості платних користувачів на тлі відкриття економік. 

Загалом же падіння акцій Netflix від максимальних цін вже складає майже 50%. Також в аутсайдерах зараз компанії, що були перегріті минулого року – виробники відеокарт Nvidia та AMD, сектор напівпровідників. 

Якщо подивитися на прогнози головних інвестиційних банків з Wall Street, то тут панує оптимізм: більшість із них прогнозує зростання індексу S&P500 за результатами 2022 року відносно значень 2021 року. 

Звичайно, є і кілька банків, що мають негативне бачення, проте консенсус-прогноз – зростання на 8% за підсумками року, якщо ж додати до цього зниження на 8%, що відбулося з початку року – то маємо дуже симпатичний апсайд.

Головним ворогом цього року гравці бачать ФРС – яка поки що зовсім не справляється зі своїм головним завданням – контролем за інфляцією, що наразі є найвищою за 40 років. 

Серед інвесторів є побоювання, що ФРС може почати більш швидке згортання програми кількісного пом’якшення, а там вже й до екстреного підняття облікових ставок недалеко. 

В очікуванні зменшення темпів друку грошей інвестори переосмислюють вкладення в компанії, у яких багато боргів, та тих, що мають нестабільну фінансову модель – таким компаніям останні два роки роздавали безліч авансів і багато з них їх не виправдав. 

 
Корекції індексу SP500 та причини цих корекцій за останні 10 років

У циклі зростання інфляції та невідворотного підвищення облікових ставок більшість прагне входити з інвестиціями у циклічні та Value компанії. 

Наприклад, акції всесвітньо відомої компанії Berkshire Hathaway Уоррена Баффета з початку року додають три відсотки, найбільші американські банки в очікуванні підвищення економічної активності також демонструють зростання на 5-7%.

Акції нафтових конгломератів – British Petroleum та Total радують власників ростом на 18% та 14% відповідно, а стабільний грошовий потік від провадження основної діяльності дозволяє нафтовикам платити щоквартальні дивіденди на рівні 5-6% річних.

Таким чином, початок року проходить під прапором stock picking — вибору окремих акцій, а не інвестування у широкий ринок. 

Проте слід пам’ятати, що інвестиції – це швидше марафон, аніж спринт і підсумки краще підбивати спираючись на більш довгий інтервал.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
акції фондовий ринок інвестиції

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