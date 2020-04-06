Всі розділи
Укр / Рус

Угорщина зробила безкоштовними парковки, щоб люди більше їздили на авто під час епідемії

Понеділок, 6 квітня 2020, 12:50
 

В Угорщині з понеділка парковка буде безкоштовною для власників автомобілів. Так уряд хоче знизити рівень користування громадським транспортом під час пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду Угорщини.

"Дотримання безпечної відстані між людьми є одним з найважливіших засобів стримування епідемії коронавірусу. Оскільки в громадському транспорті це неможливо або можливо лише в обмежених масштабах, важливо, щоб ті, хто може, могли використовувати свої автомобілі", - сказав прем'єр-міністр Віктор Орбан.

За його словами, в інтересах врегулювання ситуації в неділю уряд видав указ, згідно з яким з 6 квітня парковка в громадських просторах в Угорщині буде безкоштовною.

Станом на ранок понеділка в Угорщині підтверджено 744 випадки захворювання на коронавірус, в тому числі 11 за останню добу.

В результаті хвороби померли 38 людей. З початку епідемії вилікувалися 67 інфікованих.

Нагадаємо, парламент Угорщині ухвалив закон, що дозволяє угорському уряду на чолі з Віктором Орбаном безстроково розширити надзвичайний стан в країні.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Угорщина авто карантин світ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна і Угорщина обговорили лібералізацію автоперевезень та прикордонну інфраструктуру 24 лютого 2020, 13:26
Україна підписала угоду для поставок газу з Угорщини 20 грудня 2019, 19:47
Українці склали більшість іноземних працівників в Угорщині 5 листопада 2019, 18:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!