Україна вперше в історії фізично імпортує газ з Угорщини
Вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну.
Про це повідомив директор оператора газотранспортної системи Сергій Макогон у Facebook.
Раніше система ГТС могла працювати лише у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках.
Угорський напрямок, зазначає Макогон, став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту.
Крім того, відкриття напрямку дозволило трейдерам організовувати постачання в Україну скрапленого газу з терміналу у Хорватії.
Нагадуємо:
У перші три місяці нового року з Угорщину в Україну можна очікувати на реверсну поставку 700 млн кубометрів газу.
Оператори ГТС України та Угорщини уклали угоду щодо збільшення на третину гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи.
Економічна правда
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