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Україна вперше в історії фізично імпортує газ з Угорщини

Вівторок, 1 лютого 2022, 10:29
 
getty images

Вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну.

Про це повідомив директор оператора газотранспортної системи Сергій Макогон у Facebook.

Раніше система ГТС могла працювати лише у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках.

Угорський напрямок, зазначає Макогон, став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту.

Крім того, відкриття напрямку дозволило трейдерам організовувати постачання в Україну скрапленого газу з терміналу у Хорватії.

Нагадуємо:

У перші три місяці нового року з Угорщину в Україну можна очікувати на реверсну поставку 700 млн кубометрів газу.

Оператори ГТС України та Угорщини уклали угоду щодо збільшення на третину гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи.

Економічна правда

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Угорщина газ

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